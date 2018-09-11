命理師開小牛被撞 遭打臉抱屈：覺得騎士要太多錢

命理師開小牛被撞 遭打臉後抱屈：覺得騎士要太多錢 (翻攝自 詹益男FB)

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中時電子報

今天命理師詹益男PO文，說自己被一個騎摩托車的學生擦撞後視鏡，往我小牛車上靠，前天還獅子大開口要求40萬，讓他覺得騎士家人貪得無厭，決定找第三方鑑定，釐清肇責，還放話「只要肇責是20/80或是30/70甚至50/50，他就準備賠償我修車金額的比例，光小牛後視鏡一個25萬、還有烤漆錢，我看他最後能拿回多少錢」。

誰知，有網友PO出事故影片，與命理師說的「被一台摩托車擦撞我後視鏡，往我小牛車上靠」情形差別甚大，PO網的網友還質疑，根本就是紅色小牛在後，加速超車、擦撞騎士，所以是小牛的錯，騎士求償本就有理！

紅色車為命理師的小牛，旁邊為學生的機車 (翻攝自FB)
小牛逼近騎士 (翻攝自FB)

瞬間風向大變，網友將矛頭指向命理師「一開始以為是機車撞到紅色小牛，紅色小牛的車主不打算向機車騎士索賠，真的是佛心來的，原來是自己超車、自己 po 網啊」、「說的好像只要開名車出事都沒有錯一樣」、「事實證明~ 算命的話能聽，狗屎都能吃了」、「噗！還自己PO網，有得賠了，還在8:2肇事比例，根本小牛就100%，恭喜！一句話：不要有錢開牛沒錢賠人家」。

對此，詹益男緊急PO文澄清，「我並沒有想麻煩社會大眾，覺得對方年紀還小，我也沒說我完全無肇責，只是想第三方鑑定而已，依法我們該怎麼做就怎麼做吧！」強調自己從沒說過不理賠，「只是覺得他要求金額太多，請他提出他希望理賠的證據，私下聯繫感覺他因為我開好車就該跟我多要一點錢？我不認同這樣的作法，尋求公平是我的權益，如此而已！」

(中時電子報)

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