蘇辦批新北治安六都最差 葉元之：蘇縣長任內治安全國倒數第一

2018年09月11日 19:30 中時 王揚傑

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人沈發惠、黃韋鈞今（11）舉行「朱侯8年喊口號，改善治安淪嘴砲」記者會，抨擊新北市在朱、侯執政期間，多項治安數據六都敬陪末座。

沈發惠舉出警政署及主計總處統計資料，其中六都各項治安數據中，新北市在日平均刑案、性侵害案、查獲毒品案、施打毒品案、家暴案件、少年犯罪數以及少年犯罪比率等皆排名第一，顯示8年來擔任副市長的侯友宜要改善治安完全破功。

國民黨新北市議員葉元之隨後也舉行記者會反擊，亦提出數據證明蘇貞昌擔任台北縣長時，治安成績全國倒數第一，痛批蘇貞昌簡直厚臉皮。

葉元之指出，2004年蘇貞昌擔任縣長時，刑案破獲率、竊盜案破獲率、暴力犯罪破獲率僅分別為40.64%、42.63%及49.25%，而2017年朱立倫市長執政時，則分別為95.72%、96.51%、105.77%，是蘇貞昌的兩倍多，實在不知道蘇貞昌為何有臉說朱立倫？

葉元之表示，根據遠見雜誌2018年治安滿意度最新調查，新北市治安是六都第一 ，全台排名第三，反觀蘇貞昌執政下的台北縣，在天下雜誌2005年治安競爭力調查中，治安成績倒數第一。

葉元之直言，最後一名怎好意思批評第一名，蘇貞昌不是厚臉皮，就是對自己的標準很低。

(中時 )