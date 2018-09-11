台客穿人民裝遭滯留北韓？其實這款衣服大有來頭

2018年09月11日 18:38 中時電子報 林郁庭

台灣福朵旅行社的北韓團，驚爆二名團員因穿金小胖最愛的人民裝，遭北韓禁止搭回程班機，引起國人對北韓人民裝的高度好奇，據了解，北韓人民裝是北韓最高領導人金正恩最愛，也帶動北韓人民的跟風熱潮，同時成為「流行指標」。

金正恩2010年9月在勞動黨代表會議中，首次穿上人民裝登台，之後金正恩出席重要場合時，也多以人民裝出場，從此讓「金正恩人民裝」掀起模仿熱潮，成為指標，同時讓金正日的夾克造型邁入歷史。

據南韓媒體《朝鮮日報》報導，有消息人士透露，昔日穿金正日夾克的官員和有錢人，已逐漸改穿金正恩風格的「人民裝」。金正恩執政後，人民裝成北韓高層幹部熱門首選，在市場裡選購人民裝的人比選購夾克的人還多，而金正恩夫人李雪主自2013年10月起，也以人民裝風格裝扮亮相，一改過去喜歡穿連衣裙和短裙的打扮。

韓國國策研究所相關人士指出，過去金正日時代，金正日喜歡的軍綠色或土黃色風格夾克被視為是權力象徵，而在金正恩時代則換成人民裝。有人猜測金正恩之所以鍾情人民裝，是為模仿爺爺金日成，展示自己與建國領導人的血脈關係。

金正恩積極仿效金日成外在裝扮，試圖建立與朝鮮初期繁榮歲月的關係，進而鞏固自身權力基礎。

(中時電子報)