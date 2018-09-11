費德勒挑戰荒野求生！摯愛球拍竟成救命雪鞋

2018年09月11日 18:41 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

當叱吒球場的「費神」離開草地球場，登上海拔2800公尺的阿爾卑斯山頂上，還能依然發揮超人水準？一場鬥智、有趣的球技考驗在此上演！上周(9/4)才剛晉級美國網球公開賽16強的「瑞士特快車」網球明星費神─羅傑費德勒，跟著前英國特種部隊、生存專家貝爺─貝爾吉羅斯，一同到故鄉瑞士阿爾卑斯山最高峰，挑戰前所未有的雪地絕境求生經驗！沒想到「費神」摯愛球拍竟成救命雪鞋，究竟背後有什麼驚險動人的故事呢？

凡事認真對待的費德勒，在節目中竟意外展露出幼稚的一面，在兩人準備離開火堆前，費德勒竟主動向貝爾提出不如用「噓噓」來滅火吧！（Discovery頻道提供）

叱吒球壇的球神費德勒透露平時除了網球，不喜歡其他刺激的活動，卻在《荒野求生全明星第4季》節目中與貝爾為挑戰雪地絕境生存，徒手伸入結凍冰川裡捉魚，並將富含蛋白質的魚眼睛豪邁地一口咬下，不過生魚眼的黏液再加上魚腥味充斥口腔，也讓費德勒崩潰…。

叱吒球場的費德勒挑戰徒手抓活魚生吞、野地撒尿滅火 貝爾：「他根本野人!」。（Discovery頻道提供）

而凡事認真對待的費德勒，在節目中竟意外展露出幼稚的一面，在兩人準備離開火堆前，費德勒竟主動向貝爾提出不如用「噓噓」來滅火吧！讓貝爾又驚又喜：「原來心目中的網球傳奇人物也如此平易近人！」

面對高聳入雲的峭壁，貝爾拿出一顆穿上引線的網球，要費德勒精準地將網球擊出鉤上攀岩索道，才能順著岩壁拉著引線攀上頂端。（Discovery頻道提供）

求生狂人貝爾發揮創意，將費德勒出神入化的球技徹底運用在荒野求生上！提議把費德勒摯愛的網球拍踩在腳下，作為雪鞋橫渡峽谷冰河！費德勒瞪大雙眼，用不敢置信的表情看著貝爾將陪伴自己多年摯愛的球拍暴力拆解⋯但當費德勒一穿上貝爾特製的雪鞋在雪地試走幾步，便興奮大喊：「我現在可以在雪地裡奔跑了！」。除這些精彩內容，貝爾大膽向費神宣戰，在海拔2,800公尺的阿爾卑斯山頂上互尬球技！

Discovery頻道《荒野求生全明星第4季》將於9月12日起每周三晚間 10 點首播，跟著貝爾進行為時48小時的冒險旅程，在美國和世界各地最偏遠、最原始的荒野中求生。

(中時電子報)