核戰邊緣！若波羅的海開戰 俄將動用核武

2018年09月11日 18:43 中時電子報 盧伯華

以調查並報導水門事件導致美國總統尼克森下台的前《華盛頓郵報》著名記者伍德沃德筆耕不輟，至今已有20餘部政治著作。（圖／美聯社）

美國著名資深記者伍德沃德(Bob Woodward)在其關於美國總統川普的新書中寫道，莫斯科曾警告美國防部長馬蒂斯(James Mattis)，一旦波羅的海發生戰爭，俄國將毫不猶豫地對北約部隊動用核武。伍德沃德此一訊息提醒世人，美俄之間可能隨時爆發一場核子戰爭，這並非危言聳聽。

伍德沃德是當年揭穿「水門事件」而走紅的兩名《華盛頓郵報》記者之一，他在其《恐懼：川普在白宮》(Fear: Trump in the White House)一書中說：「俄羅斯私下提醒馬蒂斯，如果波羅的海地區發生戰爭，俄羅斯將毫不猶豫地對北約使用戰術核武器。」伍德沃德沒有說明細節，也沒有明此一消息從何而來。

衛星通訊社報導說，白宮在此之前對該書內容予以完全否認，稱其對川普的批評完是臆測與造假。川普同時也在推特上駁斥伍德沃德，指稱他在書中所言川普拒絕接受採訪，完全是捏造的說辭。

伍德沃德今年已75歲，自報導水門事件成名後，陸續創作了近20部政治著作。最近他新出版的《恐懼：川普在白宮》一書激起白宮的強烈反擊。

《紐約時報》在介紹這本針對川普的重量級政治著作時指出，新書描寫到白宮內訌不斷，內部工作文化既惡毒又反覆無常，以至於川普的高級顧問們和內閣成員都養成了繞開他們上司的工作習慣。在白宮幕僚的描述中，川普情緒不穩定又無知。

《恐懼：川普在白宮》將於美東時間週二公開發行，目前因大量預訂，早已躍升亞馬遜暢銷書排行榜榜首。在此之前亦有多部針對白宮亂象的著作遭到川普的強烈反擊，包括作家麥可·沃爾夫(Michael Wolff)所著《炮火與怒火》(Fire and Fury)、以及前白宮顧問奧馬羅薩·馬尼戈特·紐曼(Omarosa Manigault Newman)寫的《精神失常》(Unhinged)。預計伍德沃德的新書上市後，將再度掀起新聞界與白宮之間的火爆對戰。

(中時電子報)