苗栗首辦中台灣農業博覽會　25家企業捐1000多萬

苗栗縣長徐耀昌（左三）於11日頒贈獎座感謝苗栗各企業的幫助，支援2018中部農業博覽會的舉辦。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
苗栗各企業出錢出力，協助苗栗縣政府舉辦今年中部農業博覽會，展出中彰投苗優質的農產與農業發展。（何冠嫻攝）

中台灣農業博覽會今年首度移師苗栗舉辦，苗栗縣政府獲25家企業情義相挺，贊助1000多萬的經費與物資，11日由苗栗縣長徐耀昌頒發獎牌，感謝企業的慷慨解囊。

2018中台灣農業博覽會將於22日至10月14日在苗栗縣立體育場旁登場，設置7大場館、110個攤位，展示苗栗、台中、南投與彰化的優良農特產與農業發展，4縣市的場館更分別規畫許多DIY體驗與實境模擬務農等活動，讓民眾玩得盡興吃得高興。

苗栗縣政府農業處長陳錦俊表示，中台灣農業博覽會的舉辦獲農糧署補助900萬元、台電贊助870萬元及縣府自籌900萬元外，其餘皆為企業的熱心捐贈，將以3500多萬元祭出全力興辦精緻農業盛會。

陳錦俊強調，除東和鋼鐵公司、長春石化公司、冠軍建材公司、玉清宮、裕隆汽車公司、立康生物公司、通霄台鹽精鹽廠、太平洋醫材公司、正達國際光電公司等25家企業慷慨解囊，捐贈經費外，許多企業更是出力相挺。他表示，中華電信苗栗分公司不但協助wifi設置等，價值100萬元的建設協助，冠軍磁磚也為中部農業博覽會，精心打造專屬苗栗的地景裝置，盼能成為IG熱門打卡景點，吸引年輕人參訪。

(中時 )

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