貝多麗負離子床墊幅射超標！產品遭下架回收

3D能量健康舒眠床墊。（翻攝自展驛國際購物平台）

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消保處、原能會及經濟部公布，貝多麗生技公司、及展驛公司販售的床墊驗出幅射超標，目前已查扣床墊待驗，並要求業者配合下架回收。

原能會處長劉文熙表示，原能會調查60家賣場及10個網站，發現貝多麗公司生產的床墊超標，高達76個毫西弗，而展驛販售的床墊也有3.65個毫西弗，都高於政府規定的1個毫西弗。

貝多麗生物科技股份有限公司負責人李天良表示，此次回收床墊因奈米標章規定要0.8以上，品牌釋放遠紅外線超過0.2以上，就會被原子能委員會認定是輻射，這是在未知情況下誤用，他說，在未經原子能委員核可下，未來將不再推出相關床墊商品。深耕奈米光觸媒的李天良談到，大環境不景氣，才從原本主力商品磁磚，拓展奈米光觸媒抗菌床墊，他談到，奈米光觸媒是以後室內空氣品質管理法最佳材料，雖然此次新品因法規被回收，他也會以此作為警惕，未來研發會更注意相關法規。

展驛國際客服表示，詳細情況不清楚，後續會與廠商了解狀況，目前商品仍在網站上展示中。

除了被糾舉的超標的業者受關注，國際知名大廠席夢思，亦推出負離子床墊商品，業者表示，全部都經過檢驗合格，所有項目都沒有超標，這些商品都來自日本，也經過檢測，更在日本取得專利對人體有益而無害。

床墊業者席伊麗則表示，品牌僅使用銀離子在表布裡，讓床墊有更柔軟的觸感，國內知名大廠TENDAYS則訴求，量身配製符品人體軟硬度的床墊，並未推出負離子系列商品。

(中時 )

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