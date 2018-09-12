信義區抹茶紅豆月餅 鹹甜好滋味

台北信義區山益蛋糕店內的抹茶紅豆蛋黃月餅。（吳堂靖攝）

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台北信義區山益蛋糕店推出多元中秋糕餅禮盒。（吳堂靖攝）

中秋節腳步加近，柚子、烤肉和月餅一樣都不能少！台北市信義區老牌「山益蛋糕店」推出多元口味和品項，包含紅豆糬燒、蛋黃酥、綠豆椪、豆沙核桃等，其中特製抹茶紅豆蛋黃月餅，融合鹹甜日式和風味，層次分明，顛覆以往單一口味，加上外觀色澤優雅，成為店內人氣商品之一！

因應中秋節吃月餅傳統，台北市信義區吳興街上的「山益蛋糕店」櫥窗上擺放滿滿的月餅商品，種類多元，無論是甜的、鹹的通通有，如鳳梨酥、老婆餅、滷肉綠豆椪、豆沙核桃、綠豆沙蛋黃酥等，也推出中秋月餅禮盒，送禮自用兩相宜，已吸引不少民眾上門選購。

店內選擇眾多，其中一款抹茶紅豆蛋黃月餅，外觀呈現淡綠色澤，單看可能會以為是抹茶口味，但切開剖面卻是層次分明，由內而外依序為蛋黃、麻糬、紅豆沙，最外層則是抹茶口味至層的外皮，一口咬下大大滿足。

林姓顧客表示，抹茶口味濃郁，麻糬滑順不黏牙，紅豆沙甜而不膩中和了蛋黃鹹味，各層配料都有其風味，可以在一個單品內吃到4種滋味，超級特別！

店家表示，中秋節倒數2周，店內訂單增加，呼籲顧客提早預訂以免向隅，另外中秋節當天營業時間調整為上午8點至下午5點，隔天25日也店休一天，要嚐鮮的民眾可以先行前往選購。

地址：台北市信義區吳興街267號

營業時間：上午8點至晚上10點10分

電話：02- 27239497

售價：抹茶紅豆蛋黃月餅一個50元

(中時 )

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