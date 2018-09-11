高雄七大工業區後援會 公開力挺陳其邁

2018年09月11日 19:43 中時 李義

高雄市臨海、大發、本洲、永安、仁武、鳳山及萬大等7大工業區後援會會長11日發表聯合聲明，力挺民進黨高雄市長參選人陳其邁，並組後援會全力支持。

萬大工業區會長許正雲表示，陳其邁擔任立委時就與產業界有相當深入的互動，非常瞭解產業的需求，並深知產業發展趨勢。並致力於協助產業解決水、電、土地及人才等五缺問題，特別是大力促成橋頭科學園區，將可帶動產業轉型。

臨海工業區會長洪清坤表示，陳其邁未來將從產業界尋覓副市長人選，且重大策略性產業也將交由副市長層級專案列管，將可提升行政效能，讓他們可以全力拼經濟。

鳳山工業區會長江楠樟十分肯定陳其邁提出成立「產業發展基金」的主張，將為傳統產業升級轉型所需的資金協助提供必要協助。

本洲工業區會長吳俊毅說，陳其邁到本洲工業區不下20次，他們都看在眼裡，並認為陳其邁是最能體會產業界心聲的市長候選人。

仁武工業區會長盧福淇指出，陳其邁具有「全球視野、在地思考」的產業佈局的戰略觀，必定能夠帶領高雄走向國際市場。

大發工業區會長林宗志則表示，陳其邁「中央歷練、地方執政」的行政養成，及多次榮獲最優秀立委的肯定，將可以整合中央與地方的資源，帶動工業區同業再創高峰。

永安工業區會長蔡圖晉則認為，陳其邁提出了具體而完整的經濟維新八策，是針對高雄的產業現況所提出具有未來性的發展方向，尤其高雄以製造業為主，陳其邁的經濟政策主張具有遠見，相信他能帶領高雄迎向產業轉型。

陳其邁感謝各工業區會長的支持，他明白產業面臨工業4.0轉型的挑戰，因此他要成為產業發展的後盾，允諾未來市府將是產業的夥伴，未來他也將鼓勵產學合作，協助企業媒合人才，並與在地大學、金屬中心等機構合作，成立技術整合平台，加速產業的升級轉型，提高生產力及附加價值。

7大工業區就業人口約7萬4千名，年產值達1.1兆新台幣，是高雄傳產的重鎮所在。

(中時 )