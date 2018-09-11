李易峰母校川影與台合辦選美活動

2018年09月11日 19:16 中時 李承陽

大賽創辦人張如君（右）頒獎給成都賽區城市先生第一名李建偉。

最美主席張如君（右）和最美總裁高嘉璘共同催生川影大使。

大陸影視人才4大培養基地之一的四川電影電視學院(簡稱川影)，今年與全球城市形象大使成都賽區合辦選美比賽，日前選出的前5名己正式成為「川影大使」，也將獲得出演電影和電視作品的機會。

將選美比賽與影視學院結合成為目前最火熱的趨勢，由台灣「最美女總裁」天和開發股份有限公司總裁高嘉璘擔任主席的全球城市形象大使成都賽區，今年特地與四川電影電視學院合辦選美比賽，展現了川影豐沛的影視資源，也實現了全球城市形象大使創辦人張如君這幾年積極推動的選美與學校的結合，川影與北影和中戲等名校一樣，都是大陸影視人才培養基地之一，謝娜和李易峰等人都畢業自川影。

9月9日，由北京新如君文化有限公司授權，錦玥尊(四川) 文化傳播有限公司主辦， 四川電影電視學院聯合主辦，在四川電影電視學院校內舉行比賽，與會嘉賓及全校師生共同見證全球城市小姐以及川影形象大使的華麗誕生，未來也將參加在溫州舉辦的大中華總決賽。

作為被譽為「中國影視人才四大培養基地之一」的四川電影電視學院，出了著名演員李易峰，央視主持人李佳明、施丹，湖南衛視主持人謝娜、楊樂樂，鳳凰衛視主持人黃橙子、崔莉，中國播音主持界最高獎「金話筒」金獎獲得者寧遠、周珊以及肖驍、楊迪，都是川影的優秀的畢業生。

最近積極投入慈善活動的成都賽區主席高嘉璘，這幾年前進四川，天和開發股份有限公司在當地紮根頗深，她也是川影大使最重要的推手。

(中時 )