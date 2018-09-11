《時來運轉》單場暨場中投注 - 日本公開賽戴資穎出征

2018年09月11日 19:23 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(9月11日~9月18日)

1.「羽球-日本公開賽」：適時提供單場投注。

亞運結束後的第一個羽球公開賽，世界球后戴資穎、我國好手周天成、王子維、許仁豪、李佳馨、白馭珀等都將參賽，爭取最好的成績，台灣運彩精選賽事適時提供單場投注，一起為台灣好手加油。

2.「世籃資格賽」：提供3場單場或場中投注。

世界籃球錦標賽亞洲區第二輪開打，台灣運彩提供9/17伊朗對日本單場及場中投注，一起關注亞洲區強權對決爭奪代表出線資格。

3.「美國職棒 」：提供11場單場或場中投注。

甫拿下美聯單週MVP的大谷翔平，身處的洛杉磯天使今年戰績雖然不如預期，不過仍因大谷翔平的好表現為人所矚目，台灣運彩本週提供天使對德州遊騎兵以及西雅圖水手等4場單場及場中投注，共同期待大谷翔平的打擊表現。

4.「日本職棒」：提供7場單場或場中投注。

本週賽事鎖定央聯與洋聯排行第二的兩支球隊。

9/11-13央聯養樂多燕子對上近況不錯的讀賣巨人，且看兩隊勝差僅1場，巨人是否有機會超車搶下聯盟第二的位子。

9/15-16洋聯的軟銀鷹將挑戰龍頭西武獅，雙方勝差僅4場，在剩下的例行賽仍有挑戰第一，雙方對戰精彩可期。

5.「足球」：提供24場單場或場中投注。

國際足球聯賽鎖定剛開賽的歐洲國家聯賽，其中在世足賽扳平強權阿根廷的冰島，將在9/12出賽比利時，冰島能否再次顯威踢平強權國家，共同關注。

(中時電子報)