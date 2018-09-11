標檢局抽查毒涼蓆竟達2成 越南製甲醛超標21倍

市售涼蓆竟有2成「甲醛」含量超過國家標準，長期接觸恐影響發育，甚至致癌。(圖：經濟部標檢局提供)

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經濟部標檢局抽驗夏日常使用的涼蓆，結果竟然有2成「甲醛」含量超過國家標準，其中一件越南進口的涼蓆還超標21.6倍，連本土的長春牌涼席也違規。標檢局表示，吸入或接觸過量甲醛，會影響生長發育甚至誘發腫瘤，已要求通路與廠商回收下架改善。

標檢局日前在桃竹苗的量販店、商行、棉被店購買20款涼蓆，進行「過氧化氫」及「甲醛釋出量」安全抽測，雖然前者項目都過關，但卻發現有5件甲醛含量超過國家標準。

超標最嚴重是越南進口、售價250元的「1+1竹蓆」，甲醛釋出量平均10.8毫克(每公升)，超出國家標準0.5毫克21.6倍，是最毒涼蓆。除越南外，還有大陸「碳化孟宗竹蓆」與「刮青竹蓆」，與一席未標示產地，於新竹旺財牛五金百貨行販售「孟宗竹席」不合格。誇張的是，連台灣自家的「長春牌」竟也甲醛過量，其販售的「孟宗竹涼蓆」超標6.2倍。

標檢局官員指出，甲醛具防腐功能，用於處理涼蓆等植物纖維製品，或以黏著膠存在涼蓆中，國際癌症研究組織已證實甲醛會對動物造成癌症。使用涼蓆會從呼吸道與皮膚兩管道接觸，長期暴露可能引起呼吸道疾病、影響生長發育和誘發腫瘤等健康危害。

現在標檢局已經要求販售通路下架，廠商收回改善，如違反要求者，將依消保法處罰6萬到150萬元。標檢局提醒民眾，購買後最好先用水將蓆表面反覆擦洗，再放到通風處晾乾，減少化學物質殘留。

(中時 )

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