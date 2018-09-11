四個月內第3起 狠父殺祖孫三代 伴屍數日

2018年09月11日 19:36 中時電子報 吳映璠

澳洲西海岸近來頻傳駭人聽聞的家族謀殺事件，西部大城伯斯9日再發生一起祖孫三代五人慘遭殺害慘案，被指痛下毒手的是三名孩子的父親，警方表示男子在家中伴屍一周後主動投案。這起案件是澳洲四個月內發生的第三起家庭謀殺事件，專家擔心恐已造成模仿效應。

澳洲西海岸大城伯斯東北方貝德福地區（Bedford），9日驚傳祖孫三代一家五口慘遭至親殺害的命案，被控謀殺的是年僅24歲的哈維（Anthony Harvey），他涉嫌殺害三名幼女，包括一對2歲雙胞胎及3歲長女，以及47歲妻子與74歲岳母。

澳洲新聞網站news.com.au報導，哈維是在3日先殺害妻子與三名孩子，隔日再向岳母下毒手。警方表示，哈維行兇後並未逃離現場，反而是待在家裡，一周後才向警方自首，警方並未透露兇手的殺人動機。

根據受害者親友與鄰居表示，這一家人相當和善，鄰里間經常可以聽到三個小孩嬉鬧的笑聲，不過過去一周卻顯得異常安靜，他們都不敢相信這一家人早已遭遇不測。

警方表示，這已經是澳洲西海岸地區四個月內第三起家族殺人事件，5月中及7月另有兩起祖父帶著全家人共赴黃泉以及長子殺害一家的命案，專家擔心連續的家庭人倫悲劇恐在當地社區造成模仿效應。

(中時電子報)