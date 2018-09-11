徐若瑄：我是台灣人 當然也是中國人

藝人徐若瑄接受中評社記者獨家專訪。（圖／中評社）

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中時電子報

徐若瑄近日赴北京出席「中國演出行業協會30周年慶典暨中國演藝品牌評選頒獎」典禮作為頒獎嘉賓，在工作空檔接受中評社記者獨家專訪。徐若瑄分享了2008年參與汶川地震募款情形，並且表示，自己在台灣土生土長，是台灣人，當然也是中國人，同胞遇到困難和災難，感同身受。

徐若瑄受訪時表示，這3年來，她都以照顧好孩子為主。現在他大一點了，可以慢慢回到自己的工作軌道，重新飛回大陸。很想念北京的老朋友，很想念這裡的美食，這幾天有時間就會約上幾個好朋友去吃北京烤鴨。

她說，大陸的電視劇如《琅琊榜》、《甄嬛傳》，還有最近剛剛播完的《延禧攻略》，在台灣收視率都非常好，觀眾都非常喜歡，特別是年輕人。我覺得這些都是兩岸合作的很好成果，也是兩岸一家親的體現。也相信只要團結起來，中華文化一定能夠走到國際上去。

徐若瑄特別提到曾經為汶川地震、玉樹地震募款賑災，作為中國人都感同身受，同胞遇到災難困難的時候，對災區同胞能夠盡一份力，是藝人的天職。

徐若瑄強調，她母親是泰雅族美女，爸爸是廣東梅縣來的帥哥，愛爸媽的家鄉和土地是沒有衝突的。她在台灣土生土長，她是台灣人，當然也是中國人。

徐若瑄最後說，這次參加北京頒獎典禮，也在促進兩岸演藝的交流，希望兩岸演藝界之間能夠有更多的互動，大家一起做出更好的作品。

(中時電子報)

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