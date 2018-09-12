「軒月雀喜」木盒藏國粹 邊吃邊玩夠有趣

2018年09月12日 07:33 中時 劉宥廷

秋節賞月吃月餅，高雄各大飯店中秋月餅也開始搶購，其中寒軒餐旅事業集團推出「軒月雀喜月餅禮盒」，外觀是仿古燙金古典木盒，打開後可立體摺疊成桌面，強調多功能運用，特別是內含6款經典月餅外，還有特製縮小版麻將套組，邊吃月餅邊娛樂。

行銷企劃部經理徐碧蓮表示，寒軒集團堪稱飯店界月餅常勝軍，每到中秋節所推出的創意木製禮盒深受顧客喜愛，許多老顧客每年都會購買做為收藏；今年推出的「軒月雀喜禮盒」，延續過去可吃可玩的娛樂功能，加入國粹麻將套組，縮小版尺寸更具收藏價值與娛樂性。

禮盒嚴選3款廣式月餅及3款創意月餅，包含棗泥松子、蓮蓉蛋黃、XO干貝滷肉、紅藜蔓越莓、焦糖堅果塔、紅豆肉鬆麻糬等6種口味，有甜有鹹選擇豐富新穎；其中「圓月伴蓮蓉」嚴選上等湘蓮磨製，包入特選鴨蛋黃，鹹甜中和的絕妙，為經典廣式首選口味。

「 松香棗花開」經典絲滑黑棗泥，帶核果的香酥，綿密與酥脆共體，甜而不膩的傳統美味；「瑤柱望東坡」滷肉融入香滑蓮蓉，暢遊其中絲絲入扣的瑤柱干貝，呈現溫潤的港都滋味；「蝶戀紅藜莓」紅藜麥與酥皮完美結合，搭配酸甜蔓越莓果干，草莓巧克力帶來絕妙的好滋味；「堅果卡堤娜」酥香塔皮乘載蔓越莓、夏威夷豆、核桃、南瓜子等，覆以焦糖美味升級；「相思繫鴛鴦」萬丹紅豆沙滿鋪酥皮，Q嫩麻糬伴肉鬆內餡，是傳統口味創造出獨特風味。

(中時 )