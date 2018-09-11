黃子佼金鐘主持搭檔「行動笑聲」 侯佩岑拱得獎要喇舌

2018年09月11日 20:05 時報周刊 林彥君

黃子佼穿著台灣設計師品牌的刺繡服裝出席記者會。（蘇蔓攝）

黃子佼（左）和侯佩岑將搭檔主持第53屆電視金鐘獎。（蘇蔓攝）

侯佩岑將擔任電視金鐘獎主持人。（蘇蔓攝）

第53屆電視金鐘獎10日舉辦「主持人公布記者會」，由黃子佼和侯佩岑擔任典禮主持人，星光大道則由劉傑中及瑪麗主持，侯佩岑表示，當初是因為知道搭檔是佼哥，加上團隊有效率讓她安心，決定接下主持棒。孟耿如今年入圍金鐘戲劇節目女主角獎，侯佩岑也拱黃子佼和孟耿如其中一個人得獎就要在台上喇舌，黃子佼開玩笑說：「耿如不會就範，她不好惹！」黃子佼透露，其實很擔心孟耿如，「這次戰況激烈，怕她太過期待，我們私下不談金鐘獎。」

黃子佼認為侯佩岑就像「行動笑聲」，每個提出的想法都能大笑捧場，讓他更有信心，雖平時侯佩岑忙於照顧小孩，但在和團隊討論典禮細節時，若遇到難題，侯佩岑總是會天外飛來一筆，讓問題馬上被解決，他說：「高手，她是個武功高強的俠女」。

目前金鐘表演橋段還在討論中，黃子佼開玩笑說：「老蕭畫畫，我們可以拼拼圖，拼1500片」，黃子佼強調，典禮會尊重得獎者發表得獎感言，不會設定催促鈴聲及降麥克風，他不強求典禮準時結束，若時間不夠，主持人可以簡短話語，「典禮就是要把光芒留給得獎人」，他也體諒場地座位坐起來不舒服，不強求來賓坐到最後，他幽默邀請在場記者：「如果有空位，大家進來坐！」

(時報周刊)