櫻桃紅腿象龜療癒可愛 新婚夫妻看作孩子

遛貓遛狗不稀奇，近來陸龜成了可帶出門曬龜、遛龜的超萌寵物，不少人都有養龜經驗，但養龜學問大，陳世偉、何家善這對新婚夫妻，養了隻櫻桃紅腿象龜當寵物，但這對他們而言就像個孩子，療癒又可愛，陸龜都可活很久，或許能和他們攜手到老。(劉宥廷攝)

友善列印
中時

遛貓遛狗不稀奇，近來陸龜成了可帶出門曬龜、遛龜的超萌寵物，不少人都有養龜經驗，但養龜學問大，陳世偉、何家善這對新婚夫妻，養了隻櫻桃紅腿象龜當寵物，但這對他們而言就像個孩子，療癒又可愛，陸龜都可活很久，或許能和他們攜手到老。

陳世偉說，婚後剛好公司有人養起陸龜，當下覺得牠相當可愛，於是看了些專業書籍及上網搜尋養龜祕笈後，就帶了隻櫻桃紅腿象龜回家，也讓家中除了他和老婆外，增添1名新成員，更是把龜看作自己小孩，三不五時就要想看一下牠在幹嘛？

陳指出，櫻桃紅腿像龜其實不難養，很適合當作入門龜，牠是八大陸龜之一，特別適合小孩子飼養，算是少數極為聰明且互動性很高的龜；牠屬於中大型的陸龜，大致上可分為紅腿象龜與櫻桃紅腿象龜2大種類。

陳表示，目前較常見的為巴拉圭種，成體的背甲，最大不會超過25公分，比紅腿象龜小，但櫻桃紅腿頭部及四肢的紅顏色，會比紅腿來得漂亮，以及在市場上也較熱門，價格也比一般紅腿來的高。

陳提醒，養龜都應提供30度C的生活環境，可透過聚熱燈來控制溫度，每隔一段時間最好讓烏龜曬曬太陽，除有助腸胃道蠕動，也可幫助烏龜攝取維生素D3，維持龜殼硬度，常保健康；對於濕度則要保持在70%以上。

(中時 )

「軒月雀喜」木盒藏國粹 邊吃邊… SOGO忠孝館迎周年慶 改裝挑戰第4…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。