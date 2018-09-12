櫻桃紅腿象龜療癒可愛 新婚夫妻看作孩子

2018年09月12日 07:33 中時 劉宥廷

遛貓遛狗不稀奇，近來陸龜成了可帶出門曬龜、遛龜的超萌寵物，不少人都有養龜經驗，但養龜學問大，陳世偉、何家善這對新婚夫妻，養了隻櫻桃紅腿象龜當寵物，但這對他們而言就像個孩子，療癒又可愛，陸龜都可活很久，或許能和他們攜手到老。

陳世偉說，婚後剛好公司有人養起陸龜，當下覺得牠相當可愛，於是看了些專業書籍及上網搜尋養龜祕笈後，就帶了隻櫻桃紅腿象龜回家，也讓家中除了他和老婆外，增添1名新成員，更是把龜看作自己小孩，三不五時就要想看一下牠在幹嘛？

陳指出，櫻桃紅腿像龜其實不難養，很適合當作入門龜，牠是八大陸龜之一，特別適合小孩子飼養，算是少數極為聰明且互動性很高的龜；牠屬於中大型的陸龜，大致上可分為紅腿象龜與櫻桃紅腿象龜2大種類。

陳表示，目前較常見的為巴拉圭種，成體的背甲，最大不會超過25公分，比紅腿象龜小，但櫻桃紅腿頭部及四肢的紅顏色，會比紅腿來得漂亮，以及在市場上也較熱門，價格也比一般紅腿來的高。

陳提醒，養龜都應提供30度C的生活環境，可透過聚熱燈來控制溫度，每隔一段時間最好讓烏龜曬曬太陽，除有助腸胃道蠕動，也可幫助烏龜攝取維生素D3，維持龜殼硬度，常保健康；對於濕度則要保持在70%以上。

(中時 )