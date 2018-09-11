范琪斐返台開節目重砲發聲 談孫安佐若驅逐出境算好運

2018年09月11日 20:14 時報周刊 林彥君

張嘉玲（左起）、范琪斐、動眼神經搭檔主持新節目《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》。（寰宇新聞台提供）

范琪斐在寰宇新聞台主持新節目《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》，她在11日舉辦媒體餐敘，她表示一直有關注狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐，在美國涉嫌恐攻的事件，她認為孫安佐案判決可輕可重，在美國有很多校園掃射案，很多美國人有樣學樣，有的嫌犯被關起來，有些只被訓斥兩聲，她說：「孫安佐的行為有沒有這麼嚴重？若非剛好因為美國校園安全緊繃，大家不會這麼重視，他若被直接驅逐出境，免於牢獄之災，已經是運氣好！」

她認為此案在台灣引起軒然大波，是因為台灣觀眾對槍枝好奇，覺得美國人擁有過多槍枝，也反應台灣父母對子女的教育認知，「把10幾歲的孩子送到陌生環境，怎麼能不出狀況？」她建議父母應先做足功課，沒有準備好，就不要送孩子出國，她說：「爸媽對台灣教育不滿，才會把小孩送出國，這對台灣爸媽是一項警訊」。

范琪斐在美國當駐派記者20年，她透露，在10年前就一直規劃要返回台灣陪伴父母親，但在2009年在台北買房後，一直沒有實際執行，「川普當選後，更促成我們這項計畫」，她在今年3月底返台接下主持棒，在節目中和動眼神經及張嘉玲搭檔，她將以輕鬆的方式討論生硬議題，帶領觀眾掌握國際新聞的脈絡。節目於13日晚間22：00首播，於12日19:30在光點台北電影館，舉辦試映粉絲見面會。

(時報周刊)