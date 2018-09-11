國際累犯!藤井實彥曾阻止慰安婦漫畫展

2018年09月11日 20:34 中時電子報 江飛宇

日人藤井實彥在台南做勢要踢慰安婦事件少女像，引發各界的巨大憤怒。其實此人一直把「否認慰安婦」當成自己的事業。在2014年法國舉行的安古蘭國際漫畫節上，原本有慰安婦事件紀念特展，然而藤井實彥動用自己的政治力量不斷抗議，想要干擾展覽。而他所屬的「幸福實現黨」，同樣是個爭議不斷的宗教化政黨。

安古蘭國際漫畫節（Angoulême International Comics Festival），與美國加州聖地牙哥漫畫節並稱為國際兩大漫畫節。而該展不只會有流行漫畫，還會設立主題展，而2014年的主題展是以第一次世界戰爆發100週年為引，提出「戰爭、暴力侵害婦女和性別不平等」這個沉重的主題，因此韓國希望以慰安婦的歷史，加入安古蘭國際漫畫節，希望這段歷史能在西方世界呈現，也得到安古蘭市長的同意，市長表示「戰爭的大屠殺，已經有很多人都知道，但是亞洲的慰安婦，卻不那麼廣為人知，我很樂見通過漫畫這個媒介，將這個國際問題廣泛宣傳」。

2014安古蘭國際漫畫節的韓國《不枯萎的花》特展，講述慰安婦阿嬤的故事。(圖/安古蘭國際漫畫節)

韓國性平與家庭部所製作的成果《不枯萎的花》是一套記實類的作品，分成紙本漫畫和60分鐘的動畫片，內容以曾被迫成為慰安婦的韓國婦女回顧當年的慘況。該展確實是歐洲民眾少有得知慰安婦事件的活動，據韓國動漫發展研究所的統計，在開展的4天內，就超過17,000名參觀者來觀看。

日本駐法國大使鈴木庸一隨後對活動發出官式抗議，認為這項展覽是政治動作，出現在屬於文化活動的動漫節並不可取。隨後藤井實彥就以自己的名義，也要求在漫畫展上開一個席位，要展出「慰安婦的真相」，主要以自己出版的「反駁」(論破プロジェクト, The J Facts)，其實就是為了反制《不枯萎的花》。

這樣臨時要求參展當然造成主辦方的困擾，所以最終沒有同意藤井實彥的攤位，然而日本官方卻以此借力使力，外相岸田文雄和內閣官房長官菅義偉都出以公開談話「對主辦方表示遺憾。這段鬧劇在此算是結束，然而對藤井實彥這樣的極右翼人物來說，得到日本官方的聲援，就是他最大的收穫。

但是，相當重視動漫畫的日本年輕一代，則是相當不齒藤井實彥的鬧場行為，都覺得他在無理取鬧。包括此次他作勢踢台南慰安婦少女像的事件之後，推特上是一片罵聲，連帶把他的「幸福實現黨」這個身分給挖出來。

原來「幸福實現黨」源自成立於1984年的現代宗教「幸福科學教」，教義內容雖然沒有什麼厭世滅世，但也相當古怪，言必稱可與守護靈溝通交流，被多數日本人視為奧姆教之後的邪教組織，多數人都敬而遠之，不想與他們有瓜葛。

事實上，在日本戰後的許多漫畫作品，早已坦承慰安婦是日軍二戰期間諸多的罪行之一，比如以《鬼太郎》聞名的水木茂，是親歷二戰的漫畫家，他在南太平洋的新幾內亞、拉包爾是個二等兵。在他的戰後的自傳《水木茂的拉包爾戰記》中明確提到「記得有一〇三後勤醫院，也有慰安婦。大家稱之爲『妓』(prostitute)，在椰子林的小房子內一個人住一間，週日或假日就接客，來自沖繩的叫『沖繩妓』，朝鮮的就叫『朝鮮妓』。她們是被徵召強迫帶來的，跟士兵一樣受到惡劣待遇，看起來就很可憐。」

一川未宇所繪的《恨的足跡》，把日軍士兵欺負女性的兇暴，以少女漫畫的風格呈現，更讓人不忍。(圖/網路)

除此之外，2005年日本文化社(BUNKASHA)還出版過《戰火中的女性悲歌》，漫畫家一川未宇所繪的《恨的足跡》，也忠實呈現慰安婦的痛苦。然而這本書出版後，也遭到日本極右勢力的抗議，說出版社不應製作這種不符歷史的書。

多數日本人是知道自己在二戰的角色，確實是侵略者，是犯巨大錯誤的一方，也都能正視當年的歷史罪行，然而日本戰後的政界環境，卻是直接沿用發動戰爭的那一套政治人物，因此日本的極右派勢力雖然少，卻有很強的政治助力。甚至他的「慰安婦反駁」，有獨派作家黃文雄的聯名贊同，顯見兩與台灣的親日派與日本極右關係匪淺。

(中時電子報)