「桃園籃球元年」3x3國際挑戰者盃周末登場

2018年09月11日 20:32 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

由桃園市籃球委員會首次和國際籃球總會FIBA三對三賽事合作的2018桃園3x3國際挑戰者盃籃球賽、將在9月15日、16日於桃園市政府前廣場進行，來自10個國家地區的16支隊伍，要讓世界看到桃園的熱情與活力。

自從桃園市籃球委員會將今年訂為籃球重點發展年度以來，積極修建場館設施、推廣各層級賽事,陸續爭取到SBL、UBA等大賽落腳桃園，如今再承接去年獲FIBA讚賞的臺北3x3挑戰賽，移師桃園並擴大舉辦，祭出總獎金超過 2 萬美元、加上落地食宿招待，比照世界巡迴賽(World Tour)水準，冠軍隊伍更可獲得FIBA頂級3x3賽事吉隆坡大師賽的參賽資格。

今年的外籍參賽隊伍，由兩屆世巡賽總冠軍盧比安納(Ljubljana)領銜，盧比安納上週末才贏得墨西哥大師賽冠軍後，隨即搭機前來台灣桃園參賽。亞洲3x3霸主烏蘭巴托(Ulaanbaatar Garuda)也再度叩關，兩支歐洲勁旅貝爾格勒(Belgrade)、莫斯科(Moscow Inanomo)首次造訪寶島，加上澳洲、印度等國派隊前來挑戰，兼具強度及多元球風。

地主台灣也是精銳盡出，其中以今年勇闖檳城、雪梨兩站挑戰賽的桃園代表隊最受矚目，還有自預選賽出線的林口隊、健行科大及中原大學的隊伍，今年桃園3x3國際挑戰者盃預賽。採16隊分成四組先進行循環賽，分組前兩名晉級8強後，8強起為單淘汰決賽，兩天皆為免費入場觀賞。

(中時電子報)