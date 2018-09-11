柯P被自家勞動局長打臉 丁守中：「被專業認證的騙票行為。」

2018年09月11日 20:33 中時電子報 綜合報導

丁守中辦公室 提供

柯文哲拋出要編列5萬職缺優先提供給退休公務員，卻遭自家勞動局長賴香伶打臉，賴香伶表示，若職缺優先提供給退休公務員，就違反就業服務法，涉及就業歧視。而藍綠齊聲痛批，柯文哲此時拋出這樣的政策根本就是騙票的行為。

遭質疑騙票，柯文哲於今天受訪時則回應，「不要人家做每件事情都給他太多的政治意義」、「台北市政府全部打坐就好是不是？」對此，國民黨臺北市長候選人丁守中則表示，柯文哲每次施政都是隨意想想，被質疑的時候又用質疑別人的方式來塘塞，難怪臺北市這四年倒行逆施。

丁守中表示，像柯文哲這次拋出的政策被勞動局狠狠打臉，代表柯文哲在丟出這個政策前根本沒有跟勞動局好好討論，根本就是幻想出來的政策，「是被專業的勞動局所認證的騙票行為。」

而針對宋楚瑜上政論節目時提到：「柯文哲若當選，參選總統機率不大。」丁守中則回應說，柯文哲之前被質疑會不會選總統的時候就曾說「世事難料。」宋楚瑜又能代替他說些什麼呢？

而被問及宋楚瑜與柯互動密切，未來是否會拜會宋楚瑜時，丁守中則回應，目前這種立場明顯的人，不一定能爭取到他們的支持，現在當然還是以能爭取到的選民為優先，就一步一腳印，勤跑基層，對自己有信心。

(中時電子報)