日本博士來台入境隨俗駕車蛇行？視頻讓他GG了

日本博士來台駕車蛇行不服警取締，樹林警分局提出影片讓他啞口無言。（圖取自Google Map）

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中時

眾所週知，在日本想要駕照難如登天，但來臺後就可以「入境隨俗」違規開車？擁有京都大學、臺大城鄉所博士高學歷，並全力推動保存樂生療養院的日籍建築師宗田昌人，遭檢舉在樹林保安街蛇行駕駛，雖然宗田聲稱變換車道都有打方向燈，但法院勘驗錄影畫面發現他在短短9秒內5度變換車道，判決警方裁罰有理。

宗田昌人在今年1月18日下午5時24分許，駕車行經新北市樹林區保安街2段時，因在道路上蛇行遭後方民眾檢具行車紀錄器向樹林警分局檢舉，警方也根據行車錄影畫面認定宗田確有蛇行之實，裁處宗田昌人罰鍰1萬8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

宗田昌人向新北地院提出行政訴訟表示，當時車道上違規停車車輛、突然走進車道的路人，以及未使用方向燈變換車道或左右轉的車輛等眾多，路況不佳，他是因為「因應路況而變換車道」。

宗田還強調，他變換車道時都遵守法規正確使用方向燈，同時揮手提醒後方檢舉民眾車輛，並向他致意，顯然沒有危險駕駛之意圖。事證照片所顯示之危險駕駛行為，是純粹為了緊急迴避對方（檢舉民眾）駕駛行為的危險。

法官勘驗行車紀錄畫面發現，宗田駕駛之汽車，自錄影畫面時間17:24:37起至17:24:45止，短短9秒鐘內連續變換車道5次，於綜合評價上足以該當道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款所規範「在道路上蛇行」之要件。

承審法官認為，樹林分局裁處宗田昌人罰鍰1萬8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，並無違誤，駁回宗田昌人之訴。

(中時 )

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