減少騎士打滑 台中市108年起全面提升抗滑係數

市議員張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠(由左至右)指出，路面標線防滑係數應比照日本標準全面升級，避免騎士車輪下的悲情接連上演！（陳世宗攝）

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全省各地接連豪大雨造成機車打滑頻傳！市議員蔡雅玲、張玉嬿、謝志忠11日指出，路面標線防滑係數應比照日本標準全面升級，避免騎士車輪下的悲情接連上演！交通局長王義川說，市府預計108年起，針對全市道路新設或重繪的標線，抗滑係數標準由45BPN提升到65BPN。

謝志忠、張玉嬿說，天雨路滑機車族最怕行駛時壓到路面標線造成打滑，國內法規在道路標線防滑係數為45BPN；但日本、台北皆以65BPN為標準，提升道路安全、路面標線防滑係數不能等。交通局應全面將道路標線防滑係數提升至65BPN，拉大斑馬線減少機車族壓到路面標線打滑風險。

蔡雅玲指出，太原路地下道應儘速填平，工程開工前提出交通疏導計畫，避免填平工程造成交通堵塞；另舊社公園停車場地下化，捷運綠線延伸至大坑經埔庫、74號快速道路銜接國道一號工程，皆關係到北屯區未來交通計畫，市府應有全面性的妥善規畫。

王義川表示，過去標線畫設是以交通部規定的抗滑係數45BPN為標準，但遇雨天潮濕路面或車輛輪胎的胎紋不足時，摩擦係數低就會提高打滑失控的風險。該局自108年起增加年度預算3000萬元，讓全市所有道路新設或重繪的標線全面採用第II型標線，抗滑係數標準提升至65BPN。

(中時 )

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