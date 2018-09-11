別人送的禮物 不想要卻總是丟不掉？　殘酷真相：原來你是「濫好人」

別人送的禮物 不想要卻總是丟不掉？　殘酷真相：原來你是「濫好人」(圖／shutterstock)

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中時電子報
編輯/、文/

她走進獨居的母親家裡，一打開門，迎面而來是一股沉悶的霉味，堆滿雜物的空間，遮住光線也擋住通風。她下定決心與媽媽溝通，母親終於答應要把生活空間整理一番。沒想到母女才開始清除雜物，問題就來了。

「牆上這幅畫雖然發霉了，但這是我跟你爸搬進來時，爺爺送的，已經30多年了，不能丟」、「這個抱枕是好朋友去德國特別挑給我的，她要是來了沒看到，多不好意思」、「蒸臉器是你哥送的生日禮物，雖然從來沒用過，但是不能丟」……，她突然了解，為什麼原本可以空間清爽的這個家，怎麼會堆滿東西──丟不掉的不是物件本身，而是母親心中的「人情枷鎖」。

「如果我能回答那些難以抉擇的問題，我就會知道某樣東西是否值得留下。」作家唐娜懷特在《懶惰主婦持家術》一書中，開宗明義就提到糾結的心情。倡導「斷捨離」不遺餘力的日本作家山下英子觀察發現，「平常越好相處的人，家裡雜物越多」，她認為，這是一種「濫好人」情結作祟。

「濫好人」總想讓別人開心　卻大量消耗自身能量

濫好人很難拒絕他人要求，想當被大家喜歡、接受而受歡迎的人。以精神分析學的角度來看，他們希望盡可能去滿足他人的欲望，讓大家因為「我」的存在而開心。

但事實是，這是不可能的事。人總是會依自己的喜怒哀樂與利害程度，看待與他人的關係，即便對方以「我是站在你的立場幫你想」的角度出發，但別人畢竟不是你，這才是現實──有些別人送的禮物，你真的不需要。

山下英子舉出「丟不掉別人送的禮物」隱含的三大心理因素：

1.對送禮者感到抱歉

2.不希望對方覺得自己不珍惜他的好意

3.擔心送禮者知道自己禮物被丟棄，會難交代、不好意思，還傷了對方的心。

把不需要的禮物處理掉吧！如果心懷歉意，就拍個照並記下心情，留下心意就好。(圖片來源：shutterstock）

以他人為核心壓垮自己 把真正讓自身感到幸福的東西留下就好

有多少生活的印記和足跡，是需要丟棄的？又有多少真實的情感，是可以保留的？這兩個問題應該常常問自己。丟不掉別人送的東西，出發點若是「對送禮者表達珍惜和感謝的心意」，而不是真的需要物件本身，那就捨棄吧。

如果內心還是糾結難以下手，不妨來個小儀式。為禮物拍個照，把自己對這禮物的感覺寫下來，也許是感謝、懷念、記憶，寫完後留著照片和心情小語，就認真向物品本身說聲謝謝，處理掉吧。

對於打從心裡感到厭煩、不需要卻又礙於情面硬留下來的禮物，一樣把心情寫下來，拿出決心向它告別，然後把字條連同物件一起處理掉吧，別留下讓自己不開心的記憶。

斷絕以好意為名的束縛、捨去對過往記憶的執著、離棄為他人而活的人生，是斷捨離的基本精神。學會自己丟東西後，更要學會如何與「留下」的心情相處──從丟不掉的禮物發現自己是「濫好人」後，請多練習「傾聽自己的聲音」，允許自己表達情緒，你仍舊會是原來那個好相處的人，只是別再苦苦勉強自己，委屈當別人眼中的好人。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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