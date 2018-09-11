美媒評全球表現最差現役航母 兩大強國墊底

2018年09月11日 20:59 中時電子報 盧伯華

美媒《商業內幕》網站最近對全球所有航空母艦進行評艦，評出7艘最差的現役航空母艦與直升機航母。其中大陸首艘航母遼寧艦被評為最差，其次是俄羅斯唯一現役航母庫茲涅佐夫海軍元帥號。

《商業內幕》網站報導說，目前全球14個國家中至少有42艘航空母艦正在服役。而這些航空母艦有各種不同的大小與外型，它們的艦載武裝與戰機、航母動力、戰機起飛與降落方式都有不同。

報導說，無論何種規格，如果發生故障或者無法發揮它所設計的性能，那麼這種龐然大物對任何海軍都沒什麼用處。因此，在此次評比中將以運作的歷史上出現故障或功能缺失，導致與原先設計有重大差距為標準，評選出7艘在功能表現上最差的航母。

最差黑榜第一名是中國遼寧艦。此艦是由烏克蘭起造中途擱置的庫茲涅佐夫元帥級航母2號艦，原名瓦良格號，輾轉由中國獲得後改造成目前的遼寧號。2012年服役後，曾出現運作中失去動力的重大故障，其中一次事故中還出現蒸汽機爆炸毀損了船上的電力系統。從那時起，遼寧就像大多數前蘇聯的基輔級航母一樣，動力系統相當不可靠，目前主要用作訓練艦。

俄羅斯現役唯一航母庫茲涅佐夫海軍元帥號2016年通過英吉利海峽前往敘利亞航行時，被發現船上冒出陣陣濃煙。（圖／美聯社）

黑榜第二名是俄羅斯現役的庫茲涅佐夫海軍元帥號(Admiral Kuznetsov)，1995年服役，目前正在進行大修，預計要到2021才能使用。它於使用初期就出現嚴重故障，修到1998年才恢復執勤。在2016年10月的戰鬥部署行動中，通過英吉利海峽航行到敘利亞，還被發現船上冒出濃厚的黑煙。此艦最大的毛病跟遼寧號航母一樣，動力裝置問題較大。美國《國家利益》雜誌還因而將它評為有史以來最差5艘航母之一。

泰國皇家海軍的恰克里．納魯貝號航空母艦由西班牙製造，是目前全球最小型的航空母艦之一，也是唯一專為出口而製造的航母。（圖／泰國國防部）

第三名的是泰國的恰克里．納魯貝號(Chakri Naruebet)航母，該艦由西班牙製造，於1997年服役。此航母只參加過兩次救災行動，幾乎沒有使用於軍事用途， 大部時間都停在港口，艦上也沒有艦載戰機。

第四名是美國胡蜂級(Wasp)通用登陸艦，設計上是用於部署F-35B 閃電-II戰鬥機，但至今幾乎從未使用過。

正在維修的澳大利亞兩艘堪培拉級直升機航母分別排名第五和第六，這兩艘直升機航母都存在推進裝置的問題。

排名第七的是全球最昂貴、號稱最強大的航空母艦——美國福特號(USS Gerald R. Ford)航母，於2017年7月服役，但才一年時間就已數次進塢維修。

(中時電子報)