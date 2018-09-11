美媒評全球表現最差現役航母 兩大強國墊底

與俄羅斯現役航母同型的遼寧艦雖然戰鬥任務功能不佳，但做為訓練艦與對內對外宣傳上發揮的功能卻是中國大陸前所未有的。圖為遼寧艦訪問香港時在甲板上排出「香港你好」字樣。（圖／新華社）

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中時電子報

美媒《商業內幕》網站最近對全球所有航空母艦進行評艦，評出7艘最差的現役航空母艦與直升機航母。其中大陸首艘航母遼寧艦被評為最差，其次是俄羅斯唯一現役航母庫茲涅佐夫海軍元帥號。

《商業內幕》網站報導說，目前全球14個國家中至少有42艘航空母艦正在服役。而這些航空母艦有各種不同的大小與外型，它們的艦載武裝與戰機、航母動力、戰機起飛與降落方式都有不同。

報導說，無論何種規格，如果發生故障或者無法發揮它所設計的性能，那麼這種龐然大物對任何海軍都沒什麼用處。因此，在此次評比中將以運作的歷史上出現故障或功能缺失，導致與原先設計有重大差距為標準，評選出7艘在功能表現上最差的航母。

最差黑榜第一名是中國遼寧艦。此艦是由烏克蘭起造中途擱置的庫茲涅佐夫元帥級航母2號艦，原名瓦良格號，輾轉由中國獲得後改造成目前的遼寧號。2012年服役後，曾出現運作中失去動力的重大故障，其中一次事故中還出現蒸汽機爆炸毀損了船上的電力系統。從那時起，遼寧就像大多數前蘇聯的基輔級航母一樣，動力系統相當不可靠，目前主要用作訓練艦。

俄羅斯現役唯一航母庫茲涅佐夫海軍元帥號2016年通過英吉利海峽前往敘利亞航行時，被發現船上冒出陣陣濃煙。（圖／美聯社）

黑榜第二名是俄羅斯現役的庫茲涅佐夫海軍元帥號(Admiral Kuznetsov)，1995年服役，目前正在進行大修，預計要到2021才能使用。它於使用初期就出現嚴重故障，修到1998年才恢復執勤。在2016年10月的戰鬥部署行動中，通過英吉利海峽航行到敘利亞，還被發現船上冒出濃厚的黑煙。此艦最大的毛病跟遼寧號航母一樣，動力裝置問題較大。美國《國家利益》雜誌還因而將它評為有史以來最差5艘航母之一。

俄國庫茲涅夫航艦最差？ 俄媒出面澄清

泰國皇家海軍的恰克里．納魯貝號航空母艦由西班牙製造，是目前全球最小型的航空母艦之一，也是唯一專為出口而製造的航母。（圖／泰國國防部）

第三名的是泰國的恰克里．納魯貝號(Chakri Naruebet)航母，該艦由西班牙製造，於1997年服役。此航母只參加過兩次救災行動，幾乎沒有使用於軍事用途， 大部時間都停在港口，艦上也沒有艦載戰機。

第四名是美國胡蜂級(Wasp)通用登陸艦，設計上是用於部署F-35B 閃電-II戰鬥機，但至今幾乎從未使用過。

正在維修的澳大利亞兩艘堪培拉級直升機航母分別排名第五和第六，這兩艘直升機航母都存在推進裝置的問題。

排名第七的是全球最昂貴、號稱最強大的航空母艦——美國福特號(USS Gerald R. Ford)航母，於2017年7月服役，但才一年時間就已數次進塢維修。

(中時電子報)

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文章來源：These are the world's 7 worst aircraft carriers that are currently in service

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