強化花博觀光效益 中市推33條觀光路線

花博期間將加強花博展區周邊iBike站增設，並方便國外旅客租借。（陳世宗攝）

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台中將於11月3日舉辦世界花卉博覽會，市府觀光旅遊局為藉著花博吸引更多遊客到台中遊玩、住宿，推出33條觀光路線，除后里、外埔、豐原三展區外，也深入山線、海線等地區，帶動觀光效益；另外，觀光旅遊局也輔導旅宿業者推出花博優惠，目前已有超過100家響應。

台中市議會11日進行交通地政業務質詢，市議員謝志忠、張玉嬿、蔡雅玲、江肇國等人均關心花博觀光效益，市府如何吸引觀光客在台中入住，以及加強花博展區周邊iBike站增設，並方便國外旅客租借。

觀光旅遊局表示，市府推出33條花博自由行、團體行遊程與社區深度之旅，除了后里、外埔、豐原三個花博展區，也安排山線、海線遊程，例如到東勢採果、谷關泡溫泉等，並提供給旅行社包裝行程，也可供自由行旅客參考，讓旅客到台中除了逛花博，也可多住幾天，到台中其他景點賞遊，詳細路線可於 https://2018floraexpo.tw/TravelPlans 查詢。

觀光旅遊局指出，市府也積極輔導旅宿業者推出花博優惠，目前已有超過100家響應，希望吸引更多遊客入住台中。

花博場館周邊設置iBike租賃站部分，交通局長王義川表示，已於豐原展區第一區(豐原國中)、第三區(圓環北大昌街口運)、第五區(圓環北中山路口)規劃建置租賃站，民眾可從豐原火車站西站租借iBike後，騎乘至展區，騎乘時間約7分鐘；后里展區則於后里東站接駁站、后里運動公園規劃建置，外埔園區於鄰近的外埔國中及外埔區公所規劃設置。

至於外國旅客租借iBike，交通局王義川指出，目前除iBike官網已有英文版網頁，供外籍旅客瀏覽、獲取相關資訊外，各iBike租賃站主機選單亦有中英文介面，可方便外籍旅客操作畫面、註冊會員及租借自行車。

(中時 )

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