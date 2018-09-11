國民黨：台人穿納粹裝被以國關切 謝長廷卻不抗議日人踹慰安婦

2018年09月11日 21:27 中時 周毓翔

日男藤井實彥作勢踹慰安婦銅像，引發國人眾怒。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，2013年12月一場反多元成家遊行隊伍中，有民眾穿納粹軍服，以色列駐台北經濟文化辦事處立即向我外交部表達「嚴重關切」，並敦促予以積極的處理與應對。同樣標準，駐日代表謝長廷卻導向是個人或民間行為，並刻意與日本政府作切割，也因此無需就此向日本政府表達任何意見。

黃子哲認為，以色列政府想必也知道穿納粹軍服的民眾是個人行為，與中華民國政府無涉。但事涉這種大是大非又挑戰其核心價值的問題時，以色列政府不會坐視不管，就算未必能得到官方的回應，但至少提出抗議，一種正式的表態，不僅以正視聽，也維護國家尊嚴。

對台灣而言，慰安婦同樣是牽涉人權基本價值的議題，更有沉痛歷史的傷痕。黃子哲認為，藤井實彥雖只代表他個人或背後的「慰安婦之真相國民運動組織」，但他的那一腳，污辱的不只是慰安婦銅像，還有台灣人民的情感，更踐踏了中華民國的國家尊嚴。

黃子哲説，茲事體大，即便真的只是個人或民間行為，我外交部或駐日代表處當然也可以向日本外務省表達嚴重關切，並敦促針對此事予以關注與處置。哪怕得不到什麼實質的回應，但「提出」本身就具有相當的意義。

黃子哲批評，外交部與謝長廷迄今仍不斷找一堆理由與藉口拒向日本政府嚴正表態，正坐實了外界對蔡英文政府媚日傾向的批評。「但民進黨再怎麼媚日，也不能把良心給昧了呀！」

(中時 )