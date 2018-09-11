國民黨：台人穿納粹裝被以國關切 謝長廷卻不抗議日人踹慰安婦

友善列印
中時

日男藤井實彥作勢踹慰安婦銅像，引發國人眾怒。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，2013年12月一場反多元成家遊行隊伍中，有民眾穿納粹軍服，以色列駐台北經濟文化辦事處立即向我外交部表達「嚴重關切」，並敦促予以積極的處理與應對。同樣標準，駐日代表謝長廷卻導向是個人或民間行為，並刻意與日本政府作切割，也因此無需就此向日本政府表達任何意見。

黃子哲認為，以色列政府想必也知道穿納粹軍服的民眾是個人行為，與中華民國政府無涉。但事涉這種大是大非又挑戰其核心價值的問題時，以色列政府不會坐視不管，就算未必能得到官方的回應，但至少提出抗議，一種正式的表態，不僅以正視聽，也維護國家尊嚴。

對台灣而言，慰安婦同樣是牽涉人權基本價值的議題，更有沉痛歷史的傷痕。黃子哲認為，藤井實彥雖只代表他個人或背後的「慰安婦之真相國民運動組織」，但他的那一腳，污辱的不只是慰安婦銅像，還有台灣人民的情感，更踐踏了中華民國的國家尊嚴。

黃子哲説，茲事體大，即便真的只是個人或民間行為，我外交部或駐日代表處當然也可以向日本外務省表達嚴重關切，並敦促針對此事予以關注與處置。哪怕得不到什麼實質的回應，但「提出」本身就具有相當的意義。

黃子哲批評，外交部與謝長廷迄今仍不斷找一堆理由與藉口拒向日本政府嚴正表態，正坐實了外界對蔡英文政府媚日傾向的批評。「但民進黨再怎麼媚日，也不能把良心給昧了呀！」

(中時 )

國民黨議員參選人王致雅挺柯P 遭… 周奕齊組青年軍 王開玹有媽媽團…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。