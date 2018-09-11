成語蕎拒假面甜心卻狂吻「她」 壯膽喊愛彭于晏：Kiss Me！

2018年09月11日 21:29 中時 徐桐炘

夏如芝和成語蕎是圈內好閨蜜。（粘耿豪攝）

2人被拱後立刻大方獻出女女吻，足見好交情。（粘耿豪攝）

電影《失蹤網紅》中布蕾克萊芙莉（Blake Lively）和安娜坎卓克（Anna Kendrick）飾演一對勾心鬥角的假面閨蜜，伊林藝人夏如芝、成語蕎昨用心穿上2位女主角的衣著風格出席首映，2人則展現親密友誼，談到曾私約泡湯，大讚對方的身材，被拱「女女吻」時更毫不猶豫說：「這個沒有問題！我們常常親！」立刻上演超養眼10秒鐘唇對唇親吻，2人更自稱像「夫妻」，跟熱潮上演「宮廷劇」，互稱「芝爺」和「蕎妃」。

但成語蕎提到曾被視為親生姊妹的閨蜜勾引男友，從此小心交友，更害怕圈內的「假面甜心」和「綠茶婊」，她最怕表面和自己交好，背後卻捅刀的女生，「等到知道是她的時候，一切都來不及了！」夏如芝附和：「她（成）比較遲鈍一點，我常常叫她要小心！」

夏如芝回憶剛出道時因太常對人掏心掏肺，吃點虧後個性開始變「宅」，現在變機靈，常仔細觀察別人，也會提醒好友注意身邊人是否別有用心，成語蕎還會傻傻回應：「會嗎？我覺得他人滿好的！」

成語蕎有過被好友搶男友的慘痛經驗，卻毫不擔心和夏如芝表示愛上同個男人，因為2人從不「撞菜」，夏如芝喜歡藝術家風格的男性，成語蕎則在首映會上告白：「彭于晏，我真的很愛你！」還不忘宣傳新發行的EP：「彭于晏，〈Kiss Me〉！」夏如芝在旁則露出不以為意的表情，成語蕎回嗆：「妳是覺得彭于晏不夠好嗎？」2人互動笑翻全場。

夏如芝口中的成語蕎：「是會把所有妳喜歡的事情放在心上的人，看到我逛街流連喜歡的東西，隔幾天就會趁我生日或特殊日子買下來送我。」成語蕎則說夏如芝其實也有「少女心」，「看到我生病就會趕快打電話給我，也常給我喉糖或是各種貼心小物。」聽到她想榨果汁，夏如芝立刻送上果汁機，足見2人好交情。《失蹤網紅》14日上映。

(中時 )