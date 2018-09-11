錦榮不當「后的男人」 事業大爆發

2018年09月11日 21:36 中時 陶福媛

錦榮佩戴美度表（MIDO）Ocean Star海洋之星潛水表，展現成功男人的氣勢。（服裝提供All Saints，JOJ PHOTO攝）

近來錦榮展現對演藝事業的企圖心，工作滿檔，且不畏新挑戰，佩戴美度表（MIDO）Ocean Star海洋之星潛水表。（服裝提供All Saints，JOJ PHOTO攝）

近來錦榮展現對演藝事業的企圖心，工作滿檔，且不畏新挑戰，佩戴美度表（MIDO）Ocean Star海洋之星潛水表。（服裝提供All Saints，JOJ PHOTO攝）

美度表Ocean Star海洋之星藍面領航80小時腕表，3萬1200元。（MIDO提供）

美度表Ocean Star海洋之星綠面領航80小時腕表，3萬1200元。（MIDO提供）

美度表Ocean Star海洋之星鈦金屬搭橡膠表帶，3萬2700元。（MIDO提供）

美度表Ocean Star海洋之星不鏽鋼黑面領航80小時腕表，2萬9800元。（MIDO提供

錦榮這兩年事業大爆發，不僅接下《王子的移動城堡》、《VR101》主持棒，還入圍今年的金鐘獎最佳主持人獎。日前他還以中英文雙聲道主持亞太影展紅毯，首度嘗試現場LIVE即興主持，表現可圈可點，看來卸下「后的男人」封號的錦榮，更能盡情施展長才、自由發揮，讓人見識到他多才多藝的一面。

這回主持亞太影展紅毯，錦榮不僅以流利的中英文雙聲道主持，在介紹《模犯生》的男女主角出場時，更是用泰文發音泰文姓名，表現亮麗，令人驚豔。錦榮笑說，他的壓力真的很大，主持電視節目多半有提詞機，說錯了還能NG重錄，但紅毯主持則是即興演出，不能重來，為此他事前準備不少功課，詳記所有與會貴賓的名字和背景，幸好不負眾望，有完美的演出。

錦榮的對演藝事業的企圖心還不僅於此，這兩年來他抽空飛往洛杉機上戲劇表演課，為配合劇組拍攝和主持工作，課程斷斷續續，但仍堅持不間斷，就是希望能以脫胎換骨的嶄新面貌站在舞台上，讓大家對他的表現刮目相看。

「我不想被定型，想要挑戰自我、不斷創新！」錦榮說，因為外型的關係，以往他在《小時代》等電影中多半扮演高富帥的角色，近一年來有四部新戲找上他，最後他挑上了患有亞斯伯格症的角色，就是希望能有新的嘗試，磨練演技，為此他還特別與患有類似病症的朋友討教、互動，希望能更完美詮釋劇中的角色。

這回錦榮受邀進棚拍攝時尚專題，佩戴美度表（MIDO）和All Saints男裝，俊帥的外型和高大健美的身材有了精品加持，更能展現成功男人的氣勢。瑞士美度表 (MIDO)九月登場的Ocean Star海洋之星領航80小時潛水腕表，湛藍色的表盤和表帶設計源自海洋，防水深度達200米，具高達80小時的動力儲存功能，即日起全新上市。

(中時 )