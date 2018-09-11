石頭當「小王」全裸PK人夫 李鴻其激動猛捶遭喊「卡」

2018年09月11日 21:55 中時 徐桐炘

《幸福城市》今日釋出正式預告，李鴻其所飾演的小張不小心「抓姦在床」，看到老婆與自己長官上演春宮秀，片中長官就是石頭飾演，兩人不但大打出手，石頭也為此幕全裸入鏡，該場戲足足拍了2天，李鴻其和導演說：「真的不能再打了，體力透支。」而且為了讓自己處在於極度的憤怒與羞辱，李鴻其甚至躲在角落猛呼自己巴掌。

李鴻其表示：「有時候當一個演員最重要的就是你可不可以到達某一種憤怒感，對我來說我不可能現在做一做、想一想就憤怒起來，沒辦法，我只能靠外在，先把自己的身體到達一個極度的悲傷，然後重新演這場戲，我在外面就先呼自己巴掌，那這個東西不可以給別人看到，人家會覺得你瘋了。」但他為戲呼自己巴掌的事情，連導演都不知道。

李鴻其和石頭更為該片接受武術指導訓練，兩人在片中「對幹」好幾場，李鴻其第一次遇到石頭的對他說：「石頭哥你是我的偶像。」而石頭也要李鴻其放膽拍不要有包袱，沒想到李鴻其真用頭猛捶石頭，一度不小心用力過度撞上去，導演立刻喊停，原以為是畫面沒問題，沒想到導演要求重來，他不解問導演後，得到一句：「畫面不好看啊！」

該片已在多倫多國際影展放映第二場，全場400多個位置再度座無虛席，《每日銀幕》發表對此片評價極為讚賞：「《幸福城市》在多倫多電影節的世界首映應當造成了極大的轟動。何蔚庭的作品有令人窒息的魔力，在如此謎樣般的敘事方式更是極大挑戰。然而，是一部可以獲得賞識、具有情緒渲染力的高度風格之作。」該片10月26日上映。

(中時 )