獨／楊小黎亞太影展「紅毯救星」典禮亂象遭批覺得委屈

2018年09月11日 22:32 時報周刊 林彥君

黃子佼（左）和侯佩岑在記者會，宣布將搭檔主持第53屆電視金鐘獎。（蘇蔓攝）

楊小黎11日出席公視舉辦的外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動報名宣傳記者會，楊小黎日前和錦榮擔任亞太影展紅毯主持，她自認是「紅毯救星」，也自嘲主持完失血嚴重，已少四分之一條命，心臟也變得更大顆，她對於典禮亂象很有話說：「誰可以有這麼混亂的亞太主持經驗？」

她在典禮前半個月臨危授命接下主持棒，但在典禮前2天才拿到正確的流程，「我已經像催狂魔在催進度」，她在前一天背好68張手卡，「但第一組嘉賓出場就亂了」，提詞機是藍畫面沒有作用，完全隨機應變，她表示當下並不清楚進場的人是誰，她說：「我被告知接下來的是楊丞琳，但是走出來的是張鈞甯。」

她因為要掌握紅毯時間當主Key，「錦榮當下也是措手不及，他站得很直很挺，他也體諒我沒有空出時間讓他講話」，她也解釋要求海裕芬等人喊口號：「愛蔬食、愛地球」是主辦單位安排，也有先和藝人溝通，看到網友評論覺得很委屈，但不排斥之後再接下亞太影展主持，她大嘆：「這是扎扎實實的血肉戰，以後沒什麼好怕的！」

她透露事前黃子佼有提點他：「不要相信電子設備，相信自己的腦袋」，典禮後也有向黃子佼討教，「我會煩佼哥，佼哥認為『我有把自己該負責的事情做好，就好了』」黃子佼和侯佩岑10日出席第53屆電視金鐘獎主持人公布記者會，侯佩岑距離上次主持三金典禮是7年前，這次重拾主持棒，黃子佼開玩笑對侯佩岑說：「我覺得你主持亞太影展最得心應手，主持3次很難被超越，指標！第60屆亞太影展可以找她。」

(時報周刊)