屏東》曾任警職的村長服務到家 林邊光林村劉益昌拚連任

林邊鄉光林村村長劉益昌，今年底再披戰袍參選，衷心期盼選民能再給予肯定支持。（謝佳潾攝）

友善列印
中時

林邊鄉光林村村長劉益昌，曾任警職後當商人，八八風災時因指揮救災的能力被看見，而被拱出來選村長，不料首任村長雖做出好口碑，但卻因對手賄選而在競選二連任時以97票差落馬，幸在補選時還他公道，今年底他再披戰袍參選，衷心期盼選民能再給予肯定支持。

「我只靠服務拉攏選民。」劉益昌說，8年前他當上村長的首日，便開啟他主動出擊為民服務的生涯，且還打出服務到家的好口碑，他從不會呆坐在服務處等村民上門求援，而總是四處串門子、與民培養好默契，讓大家真正感受到被服務的感覺。

他說，也許是因為曾經當警察的緣故，所以養成了「主動找績效」的習慣，村長也是需要績效的，而村長的績效就是村民的信任與好感，所以多年來從不喊累，村民一句話便是服務到好，但絕對堅持公平正義，而非一昧地當爛好人。

然而，4年前他頂著高人氣拚競選連任時，竟因對方賄選而以97票差落馬，他坦承當下失望不已，以「真心換絕情」來形容也不為過，他不懂為何真心為民服務會不敵金錢誘惑，而後他曾一度拒絕參與補選，但最後仍在眾人的期待下參選，也因而還他一次公道。

年底選舉，他再披戰袍出征，他說，上一屆的陰影還是存在，但他相信村民會給予他肯定與支持，且就算不在其位，他的服務也從未中斷，就盼能藉此機會讓年輕人看見，鄉下的選舉也是可以很清廉的。

(中時 )

嘉義》同背景競選山美村長 現任… 周奕齊組青年軍 王開玹有媽媽團…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。