屏東》曾任警職的村長服務到家 林邊光林村劉益昌拚連任

2018年09月12日 07:19 中時 謝佳潾

林邊鄉光林村村長劉益昌，曾任警職後當商人，八八風災時因指揮救災的能力被看見，而被拱出來選村長，不料首任村長雖做出好口碑，但卻因對手賄選而在競選二連任時以97票差落馬，幸在補選時還他公道，今年底他再披戰袍參選，衷心期盼選民能再給予肯定支持。

「我只靠服務拉攏選民。」劉益昌說，8年前他當上村長的首日，便開啟他主動出擊為民服務的生涯，且還打出服務到家的好口碑，他從不會呆坐在服務處等村民上門求援，而總是四處串門子、與民培養好默契，讓大家真正感受到被服務的感覺。

他說，也許是因為曾經當警察的緣故，所以養成了「主動找績效」的習慣，村長也是需要績效的，而村長的績效就是村民的信任與好感，所以多年來從不喊累，村民一句話便是服務到好，但絕對堅持公平正義，而非一昧地當爛好人。

然而，4年前他頂著高人氣拚競選連任時，竟因對方賄選而以97票差落馬，他坦承當下失望不已，以「真心換絕情」來形容也不為過，他不懂為何真心為民服務會不敵金錢誘惑，而後他曾一度拒絕參與補選，但最後仍在眾人的期待下參選，也因而還他一次公道。

年底選舉，他再披戰袍出征，他說，上一屆的陰影還是存在，但他相信村民會給予他肯定與支持，且就算不在其位，他的服務也從未中斷，就盼能藉此機會讓年輕人看見，鄉下的選舉也是可以很清廉的。

(中時 )