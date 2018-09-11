周奕齊組青年軍 王開玹有媽媽團助選

台南市第五選區市議員參選人周奕齊（前排右三）擁有一批為數30人的青年軍，無論是拉票或是第一線當志工，都替周奕齊形象大大加分。（李其樺攝）

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市議員參選人王開玹的服務團隊老中青都有，其中不少成員為父親王峻潭的競選團隊，地方服務經驗豐富。（李其樺翻攝）

台南市第五選區市議員參選人周奕齊擁有一批青年軍，成員全是山區年輕人，無論拉票還是在第一線扮演志工，皆為周奕齊形象加分。另名市議員參選人王開玹找來「媽媽團」助陣，幫忙服務處行政工作，為選戰不可或缺的幫手。

周奕齊表示，青年軍共有30人，全部都是玉井在地人，年紀多在18歲到25歲上下，無論製作文宣、造勢場合還是茶水服務都可見他們的身影，不僅是團隊不可或缺的生力軍，也是他的好朋友。

周奕齊表示，青年軍成員都沒有特定黨派立場，基於認同他的理念自願加入競選團隊，還有人是今年剛退伍返鄉，希望能為沒落的山區帶來進步改變。未來如果順利當選，希望持續與在地青年合作，推動山區產業與觀光發展，讓更多青年能夠返鄉就業。

另名競爭對手民進黨市議員參選人王開玹服務處，有一批「媽媽團」幫忙選務工作，負責製作文宣、接待客人、包便當，幾乎有關選舉的行政工作和雜務全部都由這些幕後的媽媽們一手包辦。

王開玹表示，他的服務團隊有青年軍也有媽媽團，各自扮演不同角色，其中媽媽團最年輕的有30歲出頭，年紀最大快70歲，都是過去受到父親王峻潭的幫助，自願來服務處幫忙，有這批陽光熱情的在地媽媽加入，更容易了解民眾需求，未來當選後提供山區家庭更優質的服務。

(中時 )

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