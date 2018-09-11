多元文化國小扎根 新住民家長會長成重要推手

福樂國小多元文化館11日揭牌，副縣長吳芳銘（左3）、新住民立委林麗蟬（左2）到場祝賀，並與重要推手范氏太霞（右3）、福樂國小校長（右4）一同合影。（張亦惠攝）

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范氏太霞設計的越南語教材。（張亦惠攝）
多元文化館內展示以越南為主的東南亞文物。（張亦惠攝）
新住民姐妹們帶來的特色服裝秀。（張亦惠攝）
范氏太霞介紹越南的國花蓮花。（張亦惠攝影）

民雄鄉福樂國小多元文化館11日上午揭牌，副縣長吳芳銘、新住民立委林麗蟬都到場祝賀，促成此多元文化館的靈魂人物，福樂國小家長會長、新住民女性當家協會理事長范氏太霞，多年來持續推動多元文化教育，自編多本越南語教材、教社區媽媽東南亞料理等 ，如今多元文化館順利成立，范氏太霞說，未來要培育國小學童當導覽員，將東南亞文化傳播出去。

活動由姐妹們東南亞服裝走秀及福樂國小東南亞舞團帶來的東南亞動感舞蹈開始，更有福樂社區媽媽們帶來的我們是一家人舞曲，場面熱鬧溫馨，隨後越南姊妹們更為大家導覽文化館中的東南亞各國特色。

首位新住民立法委員、來自柬埔寨的林麗蟬說，台灣長期推動國際教育，卻常常忘了東南亞文化，文化館設立後，不管家長、同學都可以來此認識東南亞文化，文物唯有人推動他，才會變活的。

福樂國小校長蔡鎮名說，目前學校裡有選修相關課程，目前多元文化館中大多是越南文物，未來會將其他東南亞國家的特色文物補齊，學生可以透過實際接觸文物，更深入了解不同國家文化，開拓視野，對提升未來國際競爭力有一定幫助。

推動此文化館的靈魂人物范氏太霞在活動場中忙著跟與會來賓講述越南當地故事、文化。范氏太霞說，未來計畫培訓4年級以上國小學生每班5人當導覽員，不限新住民2代，大家都可以參加，期望更多人理解、認識迷人的東南亞文化。

(中時 )

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