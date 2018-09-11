金普頓酒店進軍台灣！「百大最佳雇主」釋優質福利大舉招才

2018年09月11日 22:18 中時 何書青

金普頓大安酒店前廳示意圖。（金普頓酒店及餐廳提供）

金普頓大安酒店餐廳示意圖。（金普頓酒店及餐廳提供）

今年12月，國際著名的精品酒店金普頓酒店及餐廳（Kimpton Hotels ＆ Restaurants）將正式進軍亞太區，以臺北為首站，開立「金普頓大安酒店」。該酒店曾名列「百大企業最佳雇主Best Companies To Work For」第6名殊榮，人權運動基金會也曾授予「企業平等指數（CEI）」100%的最高評級，現今酒店正式登台招募人才，從基層房務到管理幹部開放近100個職缺，目前已吸引近千名求職者。

金普頓酒店及餐廳在世界各地以無微不至的貼心服務聞名，以人本管理精神為主打，並創造著名的「金普頓時刻」，意指員工主動性所做出的貼心服務，還曾在美國飯店業中留下傳奇性的佳話。

曾有賓客將金普頓酒店房間內瑜珈墊的照片發在自己的社交網路平臺，表示自己非常喜歡這塊瑜珈墊。一周之後，當這位客人離開酒店打道回府時，發現家門口放著酒店寄送的同款瑜珈墊，驚喜不已。也曾有賓客在重要會議前不小心弄壞了西裝，金普頓酒店的禮賓人員立即將自己的西裝為客人換上，拯救客戶的急需。

創始人比爾·金普頓（Bill Kimpton）曾說過：「你沒辦法規範別人如何微笑。」維持具有人情味的服務之秘訣，便是員工皆被賦予充足的空間，自由發揮，盡情創意，更讓成功創造出「金普頓時刻」的員工，獲得兌換券作為獎勵，累積後可兌換帶薪休假、餐券等不同福利。

金普頓大安酒店給員工的福利比照國際優質企業福利，包含有優於勞基法的休假制度、9週產假7天陪產假、年度健康檢查、企業優惠保險、員工援助計畫、員工職涯規劃課程以及保持健康工作生活的健身、戒菸計畫等。

(中時 )