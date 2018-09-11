英媒挑撥中巴關係　陸：一帶一路成果有目共睹

2018年09月11日 22:16 旺報 賴志昶

英國《金融時報》指出，巴基斯坦將重新考慮在「一帶一路」中的角色，並可能考慮將中巴經濟走廊建設再延後5年。對此，大陸外交部發言人耿爽11日指出，中巴經濟走廊是應巴方需求而展開的重大經濟合作項目，共有22個合作計畫，其中9個已經完工，給巴創造了7萬個就業機會，「這些成果實實在在，有目共睹」。

耿爽引述巴基斯坦商務部10日聲明稱，《金融時報》援引的巴官員表態「脫離語境，歪曲原意」，巴方拒絕承認這篇報導。聲明還指出，中國國務委員兼外長王毅近日訪巴期間，巴方明確表示，中巴經濟走廊是巴國家優先項目，「巴中關係牢不可破，巴政府對中巴經濟走廊的承諾堅定不移」。

耿爽指出，目前，中巴經濟走廊框架下共有22個合作項目，其中9個業已完工，13個在建，總投資190億美元，帶動巴國每年經濟增長1至2個百分點，給巴國創造了7萬個就業機會。

耿爽強調，「一帶一路」倡議是開放、包容、公開、透明的，奉行共商共建共享原則，且在「一帶一路」倡議提出5年來，已成為推進多邊主義和經濟全球化的重要國際合作平台和重要國際公共產品，目前已有130多個國家和國際組織同中國簽署了「一帶一路」合作文件。

耿爽表示，如果「一帶一路」真像某些人描繪的那樣出於地緣戰略考量，面臨諸多風險挑戰，造成各種危機陷阱，「那麼它就不會這麼受歡迎，不會這麼受追捧，進展也不會這麼快，成果也不會這麼多」。

耿爽最後表示，中方歡迎所有志同道合的國家參與「一帶一路」建設，共同推進地區互聯互通和發展繁榮，更好地造福各國人民。

(旺報 )