桃園》議員詹江村開直播 質詢會勘剪髮樣樣來

2018年09月12日 07:19 中時 蔡依珍

桃園市議員詹江村質詢時開直播。（蔡依珍翻攝）

桃園市議員詹江村時常開直播，臉書追蹤人次達上萬人。（蔡依珍翻攝）

桃園市議員詹江村不但質詢、會勘、選民服務時開直播，生活瑣事像是剪髮也會和網民話家常，卻也因此遭前縣議員潑湯，到警局提告。（蔡依珍攝）

網路直播的時代，詹江村堪稱桃園市議員翹楚，不但質詢、會勘、選民服務時開直播，生活瑣事像是剪髮也會和網民話家常，臉書追蹤人次有上萬人，他說現在是全民皆議員的時代，直播可讓網友看見「活靈活現的議員」，增加親和力，他也不畏懼和網友探討公共議題，相信「真理越辯越明」！

「第一次直播有被電到的感覺！」詹江村說，臉書開始有直播時即開始嘗試，發現跟網友間的互動顛覆以往，覺得特別，但「成為重度使用者」是因不了解的選民會諷斥議員平時都沒看到人、不做事，選前才冒出，遂透過直播把質詢、審預算的情況以影片呈現，讓選民了解議員每年在議會開議的時間非常長，也藉此讓選民了解議會是合議制，有時孤掌難鳴，但仍會據理力爭。

詹江村說，自己不跑婚喪喜慶，但透過網路跟選民「面對面接觸」，傳達「我一直都在」，選民窺視議員的生活也覺得新鮮，他也提到，直播可以為自己做的事情留下紀錄，像是過去關心的議題被其他議員收割，網友就會幫忙抱不平，讓他很感動，「凡事都能留下痕跡」。

不過直播也不是沒有缺點，像是近日直播選民服務，陳情人不經意講出前議員名字，導致他慘被潑湯，詹江村坦言是直播時「擦槍走火」，但就是因為直播一鏡到底，無法剪輯、套招，所以更真實，雖然有不小心洩漏個資等的風險存在，整體還是利大於弊，也把過去民代幫忙「喬」事情，透過直播變成公開透明、可受公評，杜絕黑箱。

詹江村透過直播養出一群忠實粉絲，曾創下1則直播破60萬人次的點閱率，有時幾天沒直播，還有鐵粉關心詢問：「什麼時候要再直播呢？」讓他笑說：「現在好像不直播不行了！」

(中時 )