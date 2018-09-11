張國榮創記錄纏綿張曼玉47次 遭諷「胖阿飛」瘦身7公斤

2018年09月11日 22:35 中時 徐桐炘

9.28 【阿飛正傳】數位修復版 正式預告

華語經典電影《阿飛正傳》由張國榮、張曼玉、劉德華、劉嘉玲、張學友及梁朝偉共同演出，張國榮當年為詮飾片中浪子角色下了一番功夫，因為開拍前在加拿大休假胖了一圈，回香港和導演王家衛見面後，對方無心的說了一句：「哪有這樣胖的阿飛啊？」讓他立刻積極運動健身，成功在開鏡前瘦7公斤，腰圍更瘦到28.5吋。

王家衛在一幕希望張國榮穿背心跳恰恰，張國榮一口答應，但也不忘提醒：「我有一隻手臂比較瘦，你要用鏡頭牽就一下。」果然讓影迷難忘他在片中的風采。另一場張國榮與張曼玉親密纏綿的戲，王家衛要求他們完全忘記拍攝和鏡頭，就像與機器隔絕一切，世界上只有他們一對，但該特寫卻讓張國榮吃足苦頭，創下他個人紀錄NG47次。

其中片中經典「一分鐘朋友」畫面時間是4月16日下午3點，電影策劃人陳善之表示這是張國榮與張曼玉在拍攝時當下的時間，因為王家衛喜歡將現實生活融入電影世界，便即興安排這個時間，意外成為往後影迷不斷回憶的畫面。

《阿飛正傳》是王家衛拍攝自己童年的回憶中的60年代，他說：「我想，每個人對自己童年所發生的事都特別難忘，60年代正是我的童年，所以我想拍一部60年代的電影，《阿飛正傳》所說的，就是60年代。」該片9月28日上映。

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MeXKewVM-h0

(中時 )