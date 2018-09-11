火狐狸戰機？ 美國DARPA在研究意念控制

阿拉巴馬大學曾經舉行過意念無人機飛行賽。(圖/阿拉巴馬大學)

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中時電子報

美國軍方的國防高級研究計劃局（DARPA）被稱為「美國國防部瘋狂科學部門」，他們最新的研究方向是意念控制，也就是只需要思考，就能夠控制從一群無人機，甚至高級戰鬥機。

俄國衛星網報導，1982年由克林伊斯威特(Clint Eastwood)主演的電影「火狐狸」(Firefox)中，美國派出間諜飛行員偷走了一架虛構的蘇聯戰鬥機火狐狸，具有6 馬赫極速的的隱形戰鬥機，而且可以用意念來控制武器，而且「要用俄語思考」。以上說的是電影，但是現在美國DARPA設法將電影的科幻想像給落實成實際科技。

DARPA有稱為大腦-電腦連線(brain-computer interface,BCI)的研究計畫，是希望能為身體殘疾的士兵，給予較好的生活品質。希望透過一套植入大腦的電子神經系統，使義肢能夠操作自如，這個研究也得到一定的成果，不過卻因為必須先開刀將電子設備植入體內，也就容易有排斥的問題，使用的年限不長，也因此沒有辦法成為永久的治療裝備。

現在DARPA有了一套不必開刀的新技術，將是這個領域的全新突破。上週DARPA的成立60 週年紀念會上，DARPA的官員說明被稱為「第3代神經網路」(N3)的發展方向，不但可應用在殘疾者，也能應用在身強力壯的士兵身上，使他們具有超能力。

DARPA在2012年就發展了一種可讀取腦電圖（EEG）的帽子，能夠操作無人機，並且在2016年4月，舉辦了史上第一次「BCI無人機比賽」，參賽者沒不是用手來操作遙控器，而是頭上戴著帽子，神情嚴肅的盯著無人機。

不過，這種透過頭皮偵測腦電波的方式，目前的操作效果仍有很大的進步空間，這是因為腦電波很微弱，電腦要判斷腦電波所需要的時間很長，所以DARPA還是希望在人體內安裝電子訊號放大器，不過他們不打算動手術，而是利用注射劑、藥丸甚至鼻腔噴霧的形式，將訊號放大器植入人體。

透過意念裝置，癱瘓的人也能操作飛行模擬機。(圖/DARPA)

DARPA官員表示，意念控制技術已經有了突破，這將是全新的應用領域，「你想用你的大腦做什麼？」

(中時電子報)

文章來源：DARPA’s New Brain Chip Enables Telepathic Control of Drone Swarms

文章來源：DARPA Wants Brain Interfaces for Able-Bodied Warfighters

文章來源：A paralyzed woman flew an F-35 fighter jet in a simulator — using only her mind

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