江媽媽中秋限定月餅　一年一次的好滋味！

每逢中秋節前，江媽媽都會製作月餅、蛋黃酥、綠豆椪等，僅有過節前接受電話訂購。（葉書宏攝）

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每逢中秋節前，江媽媽都會製作月餅、蛋黃酥、綠豆椪等，僅有過節前接受電話訂購。（葉書宏攝）

江媽媽退休後因興趣緣故，多年前開始學習製作月餅等糕點，一開始只是分送給親朋好友品嘗，沒想到意外獲得好評，親朋好友們爭相訂購，因此，每逢中秋節前，江媽媽都會製作月餅、蛋黃酥、綠豆椪等滿足饕客的味蕾，常客們直呼，「這是一年一次的好滋味！」

江媽媽表示，在傳統產業服務25年後退休，因興趣緣故，開始參加烘焙教室的課程，學習製作月餅、蛋黃酥、綠豆椪等糕點，多年前她將自己的成品分送給親朋好友，卻獲得親朋好友們喜愛，在他們不斷要求下，每逢中秋節前「江媽媽廚房」就此開張。

「秉持給親朋好友品嘗的初心，食材總是特別講究。」江媽媽說，只有她一人製作，產量並不多，但每一顆月餅、蛋黃酥、綠豆椪都是純手工製作，從選料到製作過程都由她嚴格把關。

她強調，除了內餡講究新鮮外，餅皮製作也不馬虎，醒麵、添加奶油、油皮、油酥等每個步驟，均需耗時數十分鐘，儘管耗時卻多了幾分對於美味的堅持。江媽媽說，目前主要以月餅、蛋黃酥、綠豆椪為主，由於近年來養生風氣盛行，她在餡料調配時特地降低甜度，美味又健康。

葉姓常客表示，去年因同事介紹得知江媽媽月餅，這是市面上吃不到的好滋味，一般市售月餅不太敢多吃，因為過於油膩且擔心食材來源，但是江媽媽月餅宛如媽媽做給孩子吃的家常菜，一點都不用擔心，每到中秋節總相當期待，是一年一次的好滋味！

(中時 )

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