她問卦「男友偷看女鄰居正常嗎」 網驚：快逃啊！

2018年09月12日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

潛在恐怖情人？一名女網友到男友家中看劇，發現男友鬼鬼祟祟，目光朝向窗外，觀察住對面的女鄰居，女網友心生不悅制止男友，反被壓在床上恐嚇不准哭鬧，事後這名網友在PTT發文抱怨，問「在意男友偷看女鄰居正常嗎」，其他網友卻紛紛要原PO趕緊分手，直呼「這傢伙有病，快跑！」

原PO表示男友住在小型舊社區，前幾天男友邀請她到家中看劇，看劇時卻察覺坐在她後面的男友一直扭頭看窗外，由於前幾日男友興奮地提及對面女住戶是名「長髮妹」，對面樓層又是落地窗，可以觀察到住戶的穿著及行為，原PO很快就察覺到男友的「意圖」，頓時醋意湧現，制止他的行為。

原PO問對方「到底在看什麼？」，男友先是敷衍帶過，繼續往對面沒關燈的女鄰居猛盯，原PO不耐煩要男友關上窗廉，男友不肯，原PO氣炸要跟對面的女鄰居告狀，此舉反倒是惹怒男方，將女方壓制在床上，力道之大手都瘀青了，恐嚇原PO她這樣哭鬧，別的男生早就揍她了。

事後男友解釋只是好奇女鄰居長相，但原PO心中怒火絲毫沒有消弭，問「我懷疑是不是自己精神潔癖太重，才會這樣崩潰？」，貼文底下網友則對原PO男友行為感到害怕，認為原PO還是盡早提分手，留言「這傢伙有病 快跑」、「真的好可怕... 年輕難免眼瞎 快逃啊...」、「別的男生會跟你認錯，他都出手了你還要袒護他？」、「你要不要醒醒？都已經把你的手壓到瘀青」、「這行為真的很噁心，而且還對妳施暴+威脅，覺得恐怖」。

(中時電子報)