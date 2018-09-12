富味鄉支持廚藝界世大運—世界年輕廚師菁英賽 冠軍揭曉!

「世界年輕廚師菁英賽」由加拿大廚師Joseph Tran(左)獲得世界冠軍，二三名則由德國與芬蘭選手拿下。

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中時電子報
綜合報導

由法國國際美食協會所舉辦的「2018年世界年輕廚師菁英賽—世界總決賽」，已公布由加拿大廚師Joseph Tran獲得世界冠軍，第二、三名則分別為德國廚師Michael Becherer及芬蘭廚師Emmiina Marianne Lehtonen獲得。

有廚藝世大運的「世界年輕廚師菁英賽」，由22國世界年輕優秀廚師進行競賽，於9/8公佈得獎。

22國世界年輕廚師菁英 廚藝大車拚

舉辦超過40年，有廚藝世大運之稱的「世界年輕廚師菁英賽」，集結世界22國年齡26歲以下的年輕優秀廚師競賽，今年首度移師台灣舉辦，參賽選手必須以「神秘黑盒子」內食材，於30分鐘內設計出前菜、主菜與甜點，並在3.5小時內完成四人份套餐，考驗廚師們對食材知識與烹飪的臨場反應；世界冠軍廚師Joseph Tran表示，「其中最挑戰的是適應新廚房，且必須短時間內備齊食材及完成餐點，各國選手準備都非常用心，也從中獲得許多樂趣；這也是他首次來到台灣，對台灣的食物非常驚豔與喜愛。」

台灣國際年輕廚師協會理事長黃景龍表示，「身為主辦賽事的地主國，在「神秘黑盒子」內也增添了台灣特有的食材，例如: 奇亞籽、火龍果、基隆大沙公等，讓選手發揮創意，也有飲食文化交流的意義。」

富味鄉集團事業部總經理陳昶宏(右)與台灣國際年輕廚師協會理事長黃景龍，鼓勵代表台灣區出賽的簡于傑(中)與支持其他年輕廚師再接再厲，持續向世界邁進。

富味鄉支持台灣年輕廚師再接再厲 持續向世界邁進

承辦本次賽事的經國管理暨健康學院從2012年起，持續帶領年輕廚師代表台灣出國比賽，透過兩年積極爭取，促成今年台灣主辦，餐廚系主任周景堯表示，比賽的過程都是讓台灣年輕廚師持續往前並向國際邁進的經驗累積，非常具有意義。」

頒獎晚宴安排十分用心，於開場安排各國廚師選手，與自己國家國旗分別唱名入場，台灣代表選手本次雖未獲獎，在入場時響起一片熱情歡呼，用行動鼓勵台灣年輕廚師透過世界級的賽事，學習經驗傳承，開拓國際視野，台灣代表選手簡于傑表示「很遺憾沒有為台灣留下獎牌，非常感謝開平和經國的師長對我的教導，還有法斯樂餐廳夥伴的支持；也感謝富味鄉持續不斷的支持台灣年輕廚師，我未來會繼續努力，用台灣優質的食材，做出讓人幸福的料理，來報答我熱愛的這片台灣土地。」

由「台灣區選手選拔賽」一路贊助支持到「世界年輕廚師菁英賽」的富味鄉集團事業部總經理陳昶宏也到場給予台灣選手簡于傑鼓勵，未來富味鄉除提供優質食材之外，也將持續支持台灣年輕廚師深耕專業廚藝，向世界展現台灣優良的美食文化。

(中時電子報)

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