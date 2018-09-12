楊偉中母親透露 兒子捨命救女的背後原因

楊偉中母親透露 兒子捨命救女的背後原因(翻攝自 曾縵雲臉書)

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中時電子報

國民黨不當黨產處理委員會委員楊偉中，為救女兒、魂斷庫克群島。楊偉中母親，也是知名水墨畫家曾縵雲接受《基督教論壇報》訪問時表示，雖然兒子突然離世令她備感不捨，但信仰基督的她覺得，是「上帝知道偉中累了，所以接他走了」，形容楊偉中在家人眼裡，是位孝親、愛家、愛孩子的好男人，這樣的人格特質，是受到父親，也就是前政大外交研究所所長楊逢泰的影響。

文中引述楊偉中於2007年父親去世時的撰文，寫道「父親是我知識啟蒙的導師，給我了最好的閱讀環境，教導我寫作，開拓我的視野」，但他遺憾，「自己的自私與任性，讓他對父親的付出太少、表達太少、陪伴太少」。

母親曾縵雲說，楊逢泰和楊偉中父子情深，只有楊偉中高中時對教官管教有意見，與父親發生衝突，其餘時間對待父親非常敬重，讓曾縵雲認為，楊偉中如此疼惜女兒，甚至危急時刻為女兒捨生救命，是受到父親深遠的影響。

曾縵雲提到，楊偉中是個貼心、惜物的孩子，一些不合穿的衣服被她丟掉，偉中會偷偷將它們撿回，還因為不忍心見母親用畚箕把螞蟻掃走，主動幫忙打掃，曾縵雲強調，連一隻螞蟻的命都如此珍惜，何況是自己的女兒。

同時，曾縵雲澄清報導誤解，她的實際年齡是83歲、非90歲，以及她沒有堅持見兒子全屍，是家族成員共同決議，也對媳婦陳以真及孫女在異鄉處理偉中身後事，感到不捨。

(中時電子報)

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