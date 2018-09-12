４０歲後如何打造水潤肌？中醫建議吃「這類食物」

2018年09月12日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

40歲後，肌膚變得好乾燥，好像怎麼喝水也沒有幫助，該怎麼辦？

不管幾歲，維持外表最佳狀態，都令人覺得愉悅、自信。40歲後，女性黃體素分泌減少，肌膚會變薄、乾燥、產生皺紋及鬆弛，疲勞、壓力、睡眠不足會使狀況更加惡化。

中醫認為，適當補充身體津液，達到滋陰效果就能改善皮膚乾燥狀況。全真中醫醫療體系總院長褚柏菁提到，精油按摩效果不錯，像玫瑰及茉莉被廣泛用於皮膚保養，以中醫理論分析，玫瑰的行氣、活血效果優於茉莉，但茉莉能滋陰補腎、提升荷爾蒙能力較玫瑰強。

而且，玫瑰能讓鬱悶、肝氣不疏的女性重拾信心；茉莉則能讓低潮、冷漠及缺乏愛的女性溫暖、感覺愉悅，平常可以滴幾滴在常用乳液中擦拭或者嗅聞，能平衡荷爾蒙及情緒問題，對男性也有效。

或者，可多吃些白木耳、秋葵、山藥等黏液多的食物，有助滋潤全身。

「最便宜的滋陰藥就是水，」褚柏菁不建議大量牛飲灌水，而是掌握聰明喝水：

1.猛灌飲料。飲料不是水，對身體滋潤度沒有幫助，尤其含糖飲料更可能加重身體燥熱狀況。

2.喝水要少量多次，每次啜飲幾口就好。

3.水盡量在早上喝。「通常白天喝夠了，晚上就不會渴，」她提到，晚上三焦經運化全身氣血及能量，此時喝太多水可能阻礙運行，建議晚上七點前喝水，避免夜晚陰虛造成皮膚乾燥。

(中時電子報)