眼睛紅恐是這疾病的警訊　專家：２種情況快去看醫生

2018年09月12日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

為什麼老是眼睛紅紅的？除了睡眠不足外，是否有其他的原因？

除了文藝片中，哭紅了雙眼，楚楚動人的女主角，或是有著紅眼睛、小鼻子，可愛的小白兔外，「有色的眼睛」可是一點都不討人喜歡。

眼睛紅有兩種可能，一種是充血，造成眼睛結膜上的微血管擴大，導致紅眼睛，不過紅的範圍較小。另一種則是出血，紅的範圍較大，台北市立和平醫院眼科主任尤之浩歸納。

眼睛是個多層結構，黑眼珠部份是虹彩，白色部份是鞏膜，在眼球外緣，覆蓋了角膜和一層透明的結膜。若是仔細瞧瞧別人的眼睛，你可以發現白色的眼球上（即結膜下），本來就有細小的血管或斑點。

分外眼紅的眼睛

常見的充血性眼睛紅，造成原因很多：

■因神經興奮引起眼睛血管擴張、充血。妒意、憤恨引起人「分外眼紅」，就是這類。

■疲勞或睡眠不足也會使眼睛充血變紅，所以有人鎮日埋首工作或熬夜加班之後，眼睛會變紅。

■睡眠品質不好，有些人睡眠較淺，或者睡覺時眼睛沒有完全閉合，起床時就會發現眼睛紅紅的。尤之浩解釋說，因為他們睡覺時一直做夢、眼皮一直眨，眼球一直轉動。眼球本來在睡眠中應該休息，卻一直在做運動，眼睛就易疲勞。

加上眼睛沒有完全閉合，淚液就易蒸發，早上起來就會覺得眼睛很乾澀。此外，未完全閉合的眼睛就未受到保護而暴露在外，容易引起發炎、充血。

■淚液不足，或常處於有空調的房間內，造成眼睛乾躁，也會使眼睛紅，甚至有刺痛感。當淚液不足時，角膜表層就易破掉、脫落，眼睛就會澀，甚至有的人會覺得像針刺般的感覺。

■戴隱形眼鏡過久，角膜缺氧，也會引起眼睛紅。一旦缺氧，結膜上負責運送氧氣到角膜的微血管就會擴張，以供給角膜更多的氧氣，充血的血管就讓眼睛變紅。

■還有如青光眼病人，因為眼壓高，虹彩（就是黑眼珠的部份）發炎。

■中年婦女因女性荷爾蒙下降導致乾眼症。

■對環境中的物質，如花粉、塵蟎、動物皮屑等等過敏，也會造成眼睛充血而變紅，並且會癢。

■除了過敏原，環境中也常有刺激物質如灰塵、化學物質，使得血管充血，眼睛變紅。

■吹冷風使血管突然收縮，身體會釋放組織胺，就會開始打噴嚏、流鼻水、眼睛就會癢、充血。

過敏問題和慢性發炎並不會影響視力，但是，若要根治比較困難。尤之浩表示，一方面致病的原因或暴露源常不只一個，如隱形眼鏡、灰塵、過敏體質、乾燥的空調環境……，加上有的致病原因很難去除。

例如都市人，難以避免灰塵、刺激物、過敏原，易患慢性結膜炎。對這類患者，有些醫生說「除非移民」，否則難以根治。

■除了慢性發炎的疾病外，一些因病毒或細菌感染引起眼睛急性發炎，或是眼瞼部份油脂分泌旺盛，以致分泌物流入眼睛，也同樣會有充血、眼睛紅的問題，還會產生黏稠的分泌物。不過急性發炎，通常致病機轉明確，治療後就可恢復。

除了充血的原因外，還有因「出血」造成的眼睛紅。出血性眼睛紅，就是結膜下微血管的血液，出血到白色的鞏膜上。尤之浩說明，不消1㏄的血，就可讓眼睛白色部份染成鮮紅。

有時是因外力造成的，除了外傷，平常揉眼睛，或是身體用力，如咳嗽或是擤鼻涕，甚至低頭看個東西，都可能造成眼睛上細小的微血管破裂，使眼睛看起來紅紅的。

未控制內科疾病的警訊

需要注意的是，許多出血性紅眼睛，是內科疾病沒有控制好而衍生的徵候。

出血性的紅眼睛易發生於老人身上。例如糖尿病病人，因為血管彈性變差，或是血球變脆，很容易因擠壓就出血，尤之浩解釋。

不管是年紀大或是高血壓、糖尿病或是免疫系統的血管性疾病、血管炎等等，都可能使血管彈性變差，血球變脆，而使眼睛上的微血管易於出血。

如果懷疑是內科疾病引起的紅眼睛，可先量血壓或是血糖，還是到內科做檢查，對症治療，尤之浩建議。

如果確定眼睛紅不是因內科疾病引起，眼底血管也正常的話，可能按醫生處方吃藥、點眼藥水，就可解決出血性的紅眼睛，甚至可以不靠任何藥物就自然痊癒，或是閉眼半小時就好了。

究竟眼睛紅的時候要不要看醫生呢？還是順其自然好？眼科專家尤之浩建議你有下列狀況就應就醫：

■無論什麼原因，一旦視力受到影響就需馬上就醫。

■突然發生眼睛紅、熱或痛一定要就醫，若紅腫長期不解除也需就醫。

（審稿專家：台北市立和平醫院眼科主任尤之浩）

(中時電子報)