謝震武終於受不了了！節目爆氣槓上周玉蔻

2018年09月12日 00:01 中時電子報 吳玫穎

謝震武反過來質疑為何周玉蔻要對藤井實彥溫文儒雅？（取自網路）

蔣萬安面無表情看兩人爭論。(取自網路)

謝震武爆氣槓上周玉蔻。（影片自32:11開始)

媒體人周玉蔻總是在政論節目中砲火四射，這次竟然惹毛了律師謝震武！節目《新聞面對面》昨晚討論日籍男子藤井實彥遭控左腳作勢踢踹慰安婦銅像一事，周玉蔻一句話「我今天連主持人我都不贊成」，意外引發謝震武怒火，讓他當場大聲反問：「妳對我有什麼好不贊成的？我剛剛不是說蔣委員（蔣萬安）有提到這個嗎？蔣委員說的話我不能重複嗎？」現場氣氛瞬間凝結。

周玉蔻認為蔣萬安與謝震武探討藤井實彥一事太過情緒化，質疑兩人她在營造反日情緒，在節目中表示：「我今天連主持人我都不贊成。」令謝震武聞言相當火大，難得情緒激動地反問：「妳對我有什麼好不贊成的？我剛剛不是說蔣委員（蔣萬安）有提到這個嗎？蔣委員說的話我不能重複嗎？這跟我的態度有什麼關係？」

「你可以重複，但是我覺得…連主持人在情緒上面都非常的激動…」周玉蔻話還沒說完，謝震武再問：「不是！面對這個傢伙（藤井實彥）不應該激動嗎？」

周玉蔻則解釋，稱謝震武身為一個優秀律師，在情緒上的用詞已超越平常主持節目的態度，火爆場面連國民黨議員鍾小平出聲緩頰，「小武哥平常很中立，他都有情緒，為什麼不倒過來講這個？」而謝震武也霸氣稱自己不用對藤井實彥有任何溫文儒雅，反問周玉蔻為何要對這傢伙有溫文儒雅呢？更質疑為何周玉蔻說的話就沒有反日情緒，而他講就是有反日情緒。

謝震武火大槓上周玉蔻的畫面也在網路引發熱議，「頭一次看到謝震武動怒」、「忍耐真的有極限」、「我今天真的要挺武哥，武哥威武」、「蔣萬安：⊙_⊙」。

(中時電子報)