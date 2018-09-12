AI搜尋外星人 發現宇宙深處72神祕光

2018年09月12日 05:00 中時電子報 楊幼蘭

美國加州大學柏克萊分校「搜尋外星文明計畫」（SETI）

在人工智慧（AI）協助下，搜尋宇宙外星生命的科學家從距離地球30億光年的銀河，新偵測到多達72次快速電波爆發（fast radio burst，FRB）。

據Space.com網和《太陽報》（The Sun）11日報導，「突破聆聽」（Breakthrough Listen）計畫已偵測到這些遙遠的太空訊號。

長久以來，太空科學家不斷尋尋覓覓，想要搜尋神祕的外星訊號，但畢竟宇宙太遼闊，宛如大海撈針，很難找到什麼有意義的訊號。

然而，最大的問題其實不在於蒐集數據，而在於過濾。這也就是為什麼科學家會利用AI和機器學習技術，來搜尋這些訊號。畢竟，機器人作業起來遠比人類快多了。

而這項最新的發現，是AI挖掘去年8月所蒐集的400百萬位元元組資料時察覺的。美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）博士張允凡（Yunfan Zhang，音譯）團隊利用AI演算法，重新分析這些數據，結果發現原本被遺漏的72次快速電波爆發。它們都來自「FRB 121102」，目前它是唯一已知會重覆發出訊號的來源，據信這是來自矮星系。

而這些電波爆發的成因眾說紛紜，有些天文學家認為，它們源自超新星爆炸產生的強烈磁場、超大質子中子星、伽馬射線爆發，或恆星耀斑。也有科學家認為，這可能源自高等外星文明。

這次研究結果顯示，快速電波爆發並不規律，而這將有助於縮小科學家推測快速電波爆發來源的範圍。

(中時電子報)