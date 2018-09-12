天才童星加入《終極戰士》系列 零NG獲讚最可靠演員！

2018年09月12日 00:15 中時 徐桐炘

《終極戰士：掠奪者》時隔8年推出的系列第6部作品，片中除了戰鬥力十足卻又愛搞笑賣萌的邊緣人軍團外，另一條「父子」的情感支線同樣是一大賣點。特種部隊出身的傭兵昆恩，在迷失自我，甚至可說是失去生命目標後，選擇離開了妻子，以及自己的自閉症兒子羅瑞；然而，當兒子因誤觸了外星觸發器，而成了終極戰士的眼中釘時，他便使出了自己身為父親的本能，將生命拋諸腦後，不顧一切地要保護自己的兒子。

片中最關鍵角色的自閉兒童羅瑞由好萊塢天才童星雅各特倫布雷（Jacob Tremblay）飾演，導演布萊克談到這個12歲不到的孩子時，更是藏不住喜愛：「這個神奇的小男孩或許是所有卡司中最可靠的演員了，」

語畢，布萊克更像是如獲珍寶般的補充道：「他是那種每一場戲都可以做到一次OK型的天才。」據布萊克所言，每當他們在趕戲的時候，從不用擔心特倫布雷的戲份，因為只要他上場，每一次都是三顆鏡頭都能拍完，因為他從不NG！

飾演父親的波伊德霍布魯克是這樣描述著劇中角色的親子關係：「這是個關於父與子的故事。昆恩的故事基本上就是從不想當父親，逃離責任，到成為一個領袖，成為一個父親，人生有了目的。這故事特別的地方，就是家庭的融洽。」

事實上，霍布魯克在拍攝完《羅根》後，便馬不停蹄地進入《終極戰士：掠奪者》劇組，而他在近期的訪問中，更是說明了這部電影吸引他的最大原因：「原版的《終極戰士》是個傳奇，能夠在30年後與沙恩共同創作續集，是很榮幸的事情。」

而霍布魯克也主動提到，本次絕對是一個向首集以男主角阿諾史瓦辛格為首的演員們所致敬的作品，但他同時更強調：「這是一個原創的故事，所有的東西都是新的；我們有我們的角色，以及我們的故事。」該片9月14日上映。

(中時 )