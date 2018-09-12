全球10間大規模飯店推薦！第1名台幣670元起就能住

2018年09月12日 03:03 中時 何書青

Expedia整理出10間全球大規模特色飯店的推薦排行榜。（Expedia提供）

許多人在旅遊時偏好住在規模大的飯店，特別有高級度假的氣氛，Expedia整理出全球各具特色的10間大規模飯店推薦排行榜，排名第1的馬拉西亞高原雲頂世界渡假村第一世界飯店，擁有6083間客房，若每天住1間房，要將近17年才能住完。Expedia品牌台灣區市場經理周宜潔（Jamie Chou)表示：「規模較大的飯店因房間數多，房價上反而會更有彈性，因此消費者更容易能搶到優惠房價，同時享受大飯店的優質設施與服務。」

NO.1 馬拉西亞 – 高原雲頂世界渡假村第一世界飯店 Resorts World Genting – First World Hotel

高原雲頂位於海拔約2000公尺的高山上，距離吉隆坡只有1小時車程，對於炎熱的亞熱帶氣候來說，雲頂高原是一個避暑勝地，而這裡也是馬來西亞唯一合法的賭場。高原雲頂世界渡假村第一世界飯店客房數高達6083間，飯店內還設置主題樂園、購物中心及美食天堂，是亞洲避暑度假的好去處。（Expedia每晚房價670元起）

NO.2 拉斯維加斯－米高梅大賭場飯店MGM Grand Hotel & Casino

米高梅大賭場酒店整體建築以電影《綠野仙蹤》為主題，使用大量綠色系，坐落於拉斯維加斯大道上，建築十分醒目。飯店內有5000間客房，也是全美國設施最大的酒店，飯店內除了具備購物中心及賭場之外，著名太陽馬戲團《KA》秀以及知名魔術師大衛·考柏菲演出都進駐於米高梅大賭場飯店內。（Expedia每晚房價1622元起）

NO.3 拉斯維加斯-金字塔賭場飯店 Luxor Hotel and Casino

位於拉斯維加斯大道上最南邊的金字塔賭場飯店，酒店以古埃及金字塔形建築著稱，建築本身貫穿古埃及元素，擁有4400間客房，酒店出入口即是一座雄偉的人面獅身像。位於金字塔內牆的房間，都需要乘搭與外牆呈現39度角的電梯才能到達，強調旅客入住金字塔內的真實感。最特別的是金字塔酒店頂部有一道雷射光直射天空，漫步於拉斯維加斯大

道時可以將雷射光當作是一個地標，不論是建築或是雷射光，飛行途中都可以隱約看到。（Expedia每晚房價829元起）

NO.4 拉斯維加斯-凱撒宮渡假村及賭場 Caesars Palace – Resort & Casino

凱撒宮渡假村及賭場是拉斯維加斯大道有著超過50年歷史的老字號賭場型酒店，擁有4391間客房，以氣派的羅馬帝國為主題，酒店內隨處都可以看到知名的希臘神話雕刻復刻版，每晚11點可至凱撒宮商場欣賞獨有的雕像秀，表演中也大量使用水及火，雖然是免費的秀，但就燈光及音效都是在水準之上。（Expedia每晚房價3473元起）

NO.5 拉斯維加斯-威尼斯拉斯維加斯飯店 The Venetian Las Vegas

位於美國拉斯維加斯大道上的賭場型酒店，屬於大道上精華地段，擁有4028間套房，以著名的義大利威尼斯水都為主題，走在大道上經典的鐘樓以及里阿爾托橋馬上就能吸引目光，當然也少不了最具代表性的水都運河，乘著貢多拉聽著船夫高亢的歌聲彷彿置身在義大利威尼斯一般。（Expedia每晚房價3663元起）

NO.6 拉斯維加斯-艾莉亞娛樂場渡假飯店ARIA Resort & Casino

由兩棟摩天大樓所連結而成的艾莉亞娛樂場渡假飯店，位在絕佳的地理位置－大道中的City Center，從客房向外眺望就是五光十色的拉斯維加斯大道。其飯店擁有4004間客房數，部分設施獲美國汽車協會(AAA)五顆鑽石評等。飯店內有著高級現代化風格，也被美國《大眾機械雜誌》評為「史上最高科技酒店」，由於每間客房內有著電子控制面板，可以調節溫度、開關窗簾，甚至還有連通其他酒店的電車。（Expedia每晚房價2941元起）

NO.7 澳門- 喜來登金沙城中心大酒店Sheraton Grand Macao Hotel

位於澳門喜來登集團下的金沙城中心大酒店，由設兩座大樓『浩天樓』及『宏地樓』所組成有4001間客房，是澳門最大型的酒店，酒店內設施當然也是不可少的。飯店內的表演秀是與中國文化相關的《西遊記》，場景的變換及人物角色旅客看過都大呼過癮。（Expedia每晚房價3675元起）

NO.8 拉斯維加斯 – 石中劍賭場飯店 Excalibur Hotel Casino

有著城堡外觀的石中劍酒店位於拉斯維加斯大道最南端，有著3981間客房，酒店設計皆環繞著亞瑟王的故事，建築為城堡造型，而在酒店前的塔樓上還有象徵巫師梅林（Merlin）的人像。除此之外，在表演活動也與主題環環相扣，石中劍獨有的免費魔術秀，想必也是呼應著亞瑟王中御用巫師梅林的角色故事。 （Expedia每晚房價687元起）

NO.9拉斯維加斯 – 貝拉吉奧酒店Bellagio

坐落於拉斯維加斯大道中的貝拉吉奧酒店，擁有3933間客房數。其最著名的地標就是酒店前的人工湖，是走在拉斯維加斯大道上絕對無法錯過的音樂噴泉表演，配合著音樂水舞時而激昂、時而流暢，甚至高達140米的壯觀，常吸引不少拉斯維加斯大道上的旅客共襄盛舉。酒店內著名的太陽劇團超人氣的《O》，有著震撼的水上舞台，與貝拉吉奧酒店的音樂噴泉表演巧妙的相互呼應。（Expedia每晚房價3168元起）

NO.10拉斯維加斯 – 馬戲團主題公園與賭場飯店Circus Circus Hotel, Casino & Theme Park

同樣位於拉斯維加斯大道上的馬戲團賭場酒店，擁有3773間客房數，一直以來都是家庭出遊的首選，酒店內的馬戲團表演活動、嘉年華會以及超過200多樣的遊樂設施，都適合家庭一起同樂，由於地理位置的關係，屬於拉斯維加斯大道上比較寧靜的地段。（Expedia每晚房價540元起）

(中時 )