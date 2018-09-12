新北》為已故妻繼續做下去！汐止里長打造香草園區

汐止區智慧里長黃智明與志工合力打造香草園區，延續已故妻子的精神。(宋原彰攝)

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宋原彰

汐止區智慧里長黃智明長期推動里上的「香草文化教育」，為里上設置培育香草的溫室，提供學生參觀，也有專人導覽。黃智明說，起初是妻子帶頭種植，想不到意外成了這里的特色，如今妻子離開人世，仍會帶著她的理念，繼續推廣香草下去。

黃智明和妻子在水尾灣防汛步道上，為里上打造香草荷花園區，園區內步道一側溝渠種植荷花、一側種植各式香草，包含艾草、羅勒、薰衣草、甜菊等，他說輕輕用手在香草堆中揮舞，陣陣香氣就會撲鼻而來。他會利用將香草蒸餾後，得到的純露，加進乳液、香膏、防蚊液中，贈送給里民用。

黃智明除了設置香草園區，未來也規劃打造「香草溫室」，集結里內熱心的志工們，利用廢棄的建材、鋼板等，打造室內的種植溫室，希望在裡頭培養香草幼苗，等幼苗長大後在移植到戶外。未來溫室也會提供附近學校參訪觀摩，希望讓「香草文化」普及在社區。

不過講起種植香草的緣起，黃智明說，其實妻子才是帶起社區香草文化的推手，她不但為每種香草製作立牌、製作QRcode，也到鄰近社區、夜市推廣香草的好處，教導里民用香草做捕蚊罐、泡香草養生茶等。不過在去年，黃智明妻子因急性心肌梗塞過世，推廣的工作就變成他和志工們接續在做。

志工游玲玲說，「一定要把里長夫人推廣香草的精神延續下去」。於是她和另外5位志工組成「香草推動小組」，持續舉辦各類推廣活動。位在里內的水尾灣抽水站，也在黃智明與水利局協調後，將活化打造成「綠水城堡驛站」，不但提供民眾入內導覽香草文化、同時作為觀景台，欣賞基隆河畔。

(中時 )

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